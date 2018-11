SEHR laute Dieselproteste gegen Macron-Frankreich: Millionen-Zustimmung

(No Ratings Yet)

Ein Video bringt Frankreich in Wallung. Dort rechnet eine Dieselfahrerin in einer Weise ab, die offenbar den meisten Menschen aus dem Herzen spricht. So hat Jacline Mouraud bereits etwa 6 Millionen Klicks auf ein Video erzeugt. Sie setzt die Regierung mit ihren Argumenten unter Druck. Auch in Deutschland wurde das Video nun schon registriert.

Macron missbrauche Autofahrer

Ihr Hauptvorwurf: Macron würde die Dieselfahrer als Goldesel missbrauchen. Vor zehn Jahren habe die Regierung die Menschen dazu gedrängt, Dieselfahrzeuge zu kaufen. Diese galten als umweltfreundlicher. Nun steigt der Spritpreis enorm an. Und der französische Präsident wolle zugleich die Dieselsteuer am 1. Januar noch einmal erhöhen. Das wiederum ist politisch ein Ärgernis und kann zudem dazu führen, dass die Preise weiter klettern.

Der Liter Diesel kostet derzeit in Frankreich annähern 1,90 Euro. Die Dieselsteuer, die den Preis relativ ohnehin erhöhen wird und absolut dann, wenn die Preise nicht an sich sinken, werden angeblich aus Gerechtigkeitsgründen erhöht. Denn der Diesel wurde jahrelang politisch protegiert. Nun würde die Dieselsteuer der Benzinsteuer angeglichen. Dafür sprechen „ökologische Gründe“. Zudem wird die Abgasaffäre der deutschen Autobauer als Argument dafür gebracht.

Die Opposition in Frankreich indes argumentiert in etwa so, wie es auch in Deutschland erwartet werden würde: Die Autofahrer sollen schlicht gemolken werden, damit die leeren Staatskassen sich füllen.

Anders als bei uns in Deutschland wird in Frankreich in der Regel jedoch dann demonstriert. So wird die Polizei sich auf Massendemonstrationen vorbereiten, heißt es. Bis dato sind wenig oder „kaum“, wie es heißt, Demonstrationen angekündigt worden. Dennoch dürfte die Lage deutlich protestreicher als in Deutschland verlaufen. Kritiker vermuten in der Dieselsteuer eine Blaupause für Deutschland. Auch bei uns war schon darüber nachgedacht worden, aus „ökologischen Gründen“ die Steuer zu erhöhen. Wir gehen davon aus: Dies wird auch passieren.