5G-Experiment – Hunderte Vögel fallen tot von den Bäumen

Bei einem Experiment mit der neuen 5G-Mobilfunktechnologie sind bei Den Haag in den Niederlanden offenbar hunderte Vögel tot von den Bäumen gefallen. Veterinäre fanden heraus, dass die Vögel an Herzversagen gestorben sind. Die Schwärme von Zugvögeln befanden sich auf der Durchreise und wiesen keine Anzeichen von Erkrankungen auf. Die einzige Erklärung für den plötzlichen Tod der Vögel können nur die 5G-Mobilfunkwellen sein, denn die 5G-Wellen senden in einer gefährlichen Hochfrequenz.

Über 180 Wissenschaftler und Ärzte hatten bereits in einer Petition an die Bundesregierung vor den dramatischen gesundheitlichen Auswirkungen dieser Technologie gewarnt. Obwohl es bereits eine erdrückend hohe Anzahl von Forschungsergebnissen gibt, dass Mobilfunkstrahlung zahlreiche physische und psychische Erkrankungen beim Menschen hervorrufen kann, wird der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes dennoch unbeirrt weitergeplant.

In den Mainstream-Medien ist von dem Vorfall in Den Haag nichts zu lesen. Wie gefährlich diese Technologie aber ist, zeigt das Beispiel der toten Vögel überdeutlich. Die unregelmäßig gepulsten 5G-Mikrowellen (Millionen pro Sekunde) haben nachweislich eine zerstörerische Wirkung auf die Organe.

Auch „normale“ Mikrowellengeräte in Haushalten sind für den Menschen auf Dauer hochgefährlich. Wer sich längere Zeit oder öfters Mikrowellengeräten aussetzt, dessen Blutbild verändert sich. Die Zahl der weißen Blutkörperchen sowie Hämoglobin sinken drastisch. Die Zellwände werden aufgebrochen, sodass Viren, Bakterien und Pilze leichter in die Zellen eindringen könne. Elektrische Nervenkreisläufe des Gehirns werde unterbrochen. Die Hormonproduktion wird gestört. Gehirnwellen werden verändert, was psychologische Auswirkungen wie Gedächtnisreduktion, Konzentrationsschwäche und Schlafstörungen hervorrufen kann. Durch die von Mikrowellen denaturierten Lebensmittel werden Verdauung und Verstoffwechselung gestört. Die Folge sind Krebsgeschwüre im Magen-Darm-Trakt.

In Den Haag war auf dem Dach eines Telekommunikationszentrums ein neuer 5G-Mast errichtet worden. Zu dem Zeitpunkt, als die Vögel tot von den Bäumen fielen, wurde nachweislich ein 5G-Test durchgeführt, um zu sehen, wie groß die Reichweite des Sendemastes ist. Auch bei anderen 5G-Experimenten sind Tiere, die in Reichweite des Senders waren, in gesundheitliche Mitleidenschaft gezogen worden. So sind in der Schweiz Kühe plötzlich auf einer Weide zusammengebrochen. Wie wird sich 5G auf den Menschen auswirken, wenn schon Kühe unter den Mikrowellen kollabieren?

Weil aber Großkonzerne großes (finanzielles) Interesse daran haben, 5G flächendeckend zu verbreiten, gibt es von den Massenmedien (wie immer) keinen Aufschrei. Der Vorfall in Den Haag ist den Leitmedien nicht mal eine Meldung wert. Wie so oft kann auch nur hier konstatiert werden: Die Regierung in Berlin wird von einer Konzernlobby diktiert.