Bei einer Pressekonferenz hat Russland neue Beweise für eine mögliche Schuld der Ukraine beim Abschuss der Malaysian Airlines im Juli 2014 vorgelegt. Demnach wurde die Rakete, die den MH17 Flug abgeschossen hat, 1986 bei Moskau hergestellt und an eine in der Ukraine stationierte Militäreinheit, ein Luftabwehrregiment der ukrainischen Streitkräfte, geliefert.

Die Rakete verblieb jedoch seitdem in der Ukraine, erklärte der Chef des russischen Raketenabwehrdepartements, Generalleutnant Nikolai Parshin vor Journalisten. Die ukrainische Luftabwehreinheit nahm an der Militäroperation im Donbass im Juli 2014 teil, sagte Parshin.

Die von dem Untersuchungsteam präsentierten Raketenfragmente, die nach dem Abschuss des Flugzeuges gefunden wurden, tragen Erkennungszahlen an den Triebwerksdüsen des Raketenflugkörpers. Anhand dieser Zahlen konnte die Herstellungsnummer der Rakete herausgefunden werden, sagte Parshin.

In den Archiven des militärischen Forschungsinstitutes gibt es Dokumente, die es ermöglichten, Nummer und Herkunft der Rakete herauszufinden. Ermittler aus den Niederlanden sowie Australien vermuteten zunächst, dass die Rakete von einer Militäreinheit in der russischen Stadt Kursk in die Ukraine transportiert und von dort abgeschossen wurde.

Das Flugzeug der Malaysian Arlines war am 17. Juli 2014 über der Ukraine abgeschossen worden. Sie war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Dabei starben alle 298 Passagiere. Die Regierung der Niederlande, woher die meisten Opfer stammten, machte Russland für den Abschuss verantwortlich. Mit dem Abschuss der Maschine wurden Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland eingeleitet. Der Kreml weist die Vorwürfe seither zurück. Russland machte ukrainische Streitkräfte von Anfang an für den Abschuss verantwortlich.

Der Verdacht, dass die USA hinter dem Abschuss stecken, ist nie verstummt. Viele vermuten, dass der ehemalige Präsident Barack Obama den Abschuss in Auftrag gab. Nach wie vor wird vermutet, dass in Moskau ein Regimewechsel erzwungen werden soll. Einige US-Kritiker sind sogar der Ansicht, dass die Präsidentenmaschine von Putin getroffen werden sollte und nicht die Malaysische Maschine. Die Präsidentenmaschine war etwa zum gleichen Zeitpunkt des Flugzeugabschusses auf dem Weg nach Moskau. Die Maschine soll der Präsidentenmaschine zum verwechseln ähnlichsehen. Diese Theorie ist denkbar, aber dennoch unwahrscheinlich. Ein Abschuss der Präsidentenmaschine hätte eine größere Eskalation nach sich gezogen. Dieses Risiko konnte Obama nicht eingehen.