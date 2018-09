Absturz – Panik unter den Sozialdemokraten

(No Ratings Yet)

Laut der jüngsten Insa-Trend Umfrage der „Bild“ rangiert die SPD nur noch auf Platz drei der Parteien in Deutschland. Mit 16 Prozent ist sie inzwischen hinter der AfD (17 Prozent) gelandet. Dass die Sozialdemokraten angesichts dieses historischen Tiefs in Panik zu verfallen drohen, verwundert wenig. Die Forderung von SPD-Politikern, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, zeigt, wie tief die Partei gesunken ist. Die Partei versucht nun zu dem letzten möglichen Mittel zu greifen, um die Konkurrenz auszuschalten.

Das Einschalten des Verfassungsschutzes wird oft dazu missbraucht, um unliebsame Gruppierungen, Journalisten, Verlage oder Medien zu diffamieren und diese damit aus dem „seriösen“ Fokus heraus zu drängen. Nun soll auch eine Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Dies zeigt in vollem Ausmaß, wie unfähig die SPD geworden ist, mittels eines echten politischen Diskurses und echten politischen Alternativen in der Lage zu sein, als ernstzunehmende Partei gesehen und gewählt zu werden.

Seit die SPD sich erneut prostituierte, um mit Merkel an die Macht zu gelangen, ist die Partei vollends in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Was von dort kommt ist entweder nur heiße Luft oder unsägliche Peinlichkeiten, für die man sich nur fremdschämen kann. Sozialdemokratische Politik macht die SPD schon lange nicht mehr. Der schnelle Niedergang der SPD und der Verrat an der Bevölkerung hat spätestens mit der Agenda 2010 von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder begonnen. Die Sozialdemokratie ist seitdem obsolet.

Die etablierten Parteien wollen nicht akzeptieren, dass Bundestagswahlen auch zu einem Wechsel der Polit-Eliten führen können. Gerade die SPD, aber auch alle anderen Volksparteien sind kaum noch in der Lage, den Bürgerwillen zu repräsentieren. Verständlich, dass irgendwann Absturz und Abwahl winken. Wie in Frankreich oder Italien schon geschehen, können Parteien auch ganz von der Bildfläche verschwinden. Die SPD ist sich, um den endgültigen Untergang noch zu verhindern, sogar nicht zu schade, um öffentlich für linksextreme Bands zu werben. So geschehen durch Heiko Maas und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.