ACHTUNG: Behörden warnen vor KATASTROPHEN durch STROMAUSFALL und Versorgungsmängeln

In Deutschland sind wir mit der Energie zu sorglos. Das verwöhnte „grüne“ Land könnte sich bald umgucken. Denn die Katastrophe steht möglicherweise kurz bevor.

Nach Angaben einer Behörde jedenfalls, wie ein Schwesterportal berichtete. Denn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat kürzlich einen größeren und „längeren“ Stromausfall bewertet – hiernach würden katastrophale Auswirkungen befürchtet. Dies berichten die „Zeitungen der Funke Mediengruppe“ aus einem internen Papier des Amtes. Es würde „ein erhebliches Verteilungsproblem für wichtige, teils lebenswichtige Güter“ geben. Diese Warnung gelte für annähernd sämtlichen relevanten Lebensbereiche. Es fehlten „überall“ Notfallpläne.

Katastrophe voraus

Das Szenario lautet also, dass der Strom länger und in weiten Regionen ausfällt. Demnach müssen Sie sich dann vorstellen, dass die Behörden mangels Notfallplänen nicht in der Lage wären, die Verteilung von Lebensmitteln zu organisieren, die Verteilung von Medikamenten und auch von Kraftstoff. Dies gelte vor allem auf Ebene der Bundesländer wie auch auf der Ebene der Kommunen.

Wie sähe das Leben aus? Sie würden sich kaum fortbewegen können, gleichzeitig aber vor leeren Regalen in den Supermärkten stehen und vor allem nicht mehr auf – teils lebensnotwendige – Medikamente zurückgreifen können. Sie könnten sich nicht in andere Regionen bewegen, um sich dort zu versorgen. Mit anderen Worten: Wir wären hilflos.

Die Behörde jedoch beruhigt schon wieder: Die Stromversorgung sei bei uns in Deutschland vom Grundsatz her „sehr sicher“. Weltweit würden hier zusammen mit anderen die „kürzesten Ausfallzeiten“ anfallen. Zudem sei die IT bei uns in Deutschland sehr sicher (was wiederum im Versorgungsfall sehr wichtig sein dürfte) und es gebe immer mehr Notstromaggregate.

Dennoch seien „Cyberattacken“ möglich. Und das heißt in den Worten der Behörde: „Die meisten Tankstellen könnten keinen Treibstoff mehr herausgaben. Innerhalb von Stunden könnten Telefone und Internet nicht mehr genutzt werden. An Bargeld würde man nicht mehr herankommen“.

Das heißt: Wir sind nicht gewappnet. MERKEL-Deutschland hat nicht nur die Infrastruktur verrotten lassen, sondern noch nicht einmal Notfallpläne aufgestellt. Traurig, aber wahr.