ACHTUNG: Bürgerkrieg im Anmarsch? Kugelsichere Westen geordert…

Schon seit einiger Zeit schwirren immer neue Meldungen um Übungen von Polizei und/oder Bundeswehr durch das Netz. Es ist noch erstaunlich ruhig bei uns, meinen Beobachter. Nun wurde allerdings bekannt, dass die „Zentrale Ausländerbehörde“ in NRW für ihre Arbeit kugelsichere Westen bestellt hat. Offenbar rechnet man entweder von Seiten der Antragsteller oder von Gegnern mit massiven Angriffen auf die Behörde bzw. ihre Mitarbeiter. Erschreckend.

Was steckt hinter der Aufrüstung

Die Behörde wird in etwa 300 Menschen beschäftigen. Es wird dabei 128 kugelsichere Westen geben, um die Mitarbeiter zu schützen. Wenn nicht alle zur selben Zeit arbeiten, sondern im Schichtbetrieb, etwa wenn es zur Abschiebung kommt oder Abschiebungen vorbereitet werden, wenn zudem Krankheiten und urlaubsbedingte Abwesenheiten berücksichtigt werden, dann dürfte ungefähr für jeden Mitarbeiter eine kugelsichere Weste bereitstehen.

Die Behörde wird ihren Sitz in Essen haben, also einer Stadt, in der zumindest in den vergangenen Monaten keine besonderen, bundesweit bekannten Schlagzeilen im Zusammenhang mit einer möglichen Gewaltentwicklung vorkamen produziert worden. Dennoch: Von allen Seiten wird spekuliert.

Entweder die Behörde rechnet mit Überfällen oder mit massivem Widerstand – oder sie plant, wie es von linker Seite heißt, viele Abschiebungen, die bislang noch nicht geglückt sind. Ziemlich sicher jedoch ist es jetzt schon, dass uns in Deutschland eine deutlichere Konfrontation mit den Abschiebungs-Folgen bevorsteht. Mutmaßlich hat sich die Behörde auch von Bildern aus Frankreich oder aus Italien beeindrucken lassen. Im letztgenannten Fall ist die Entwicklung inzwischen deutlich weiter als noch vor Monaten. Die Auseinandersetzungen nehmen offensichtlich zu, auch wenn bislang in Deutschland noch recht wenig darüber berichtet wird.

Fraglich scheint nicht mehr, ob sich Deutschland ändert, nur noch, wann sich die Verhältnisse in diesem Land deutlich verschlechtern werden. Kugelsichere Westen in Behörden jedenfalls können die Gemüter sicher nicht beruhigen.