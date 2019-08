Achtung: Deutschland ist wirtschaftlich fast am Ende….

(No Ratings Yet)

Merkel-Deutschland zeigt sich dieser Tage wirtschaftlich sehr empfindlich. Das Land hat keine scheu, eigene Anleihen auf den Markt zu begeben, die gar keine Zinsen mehr bringen. Allerdings sehen Kritiker darin auch eine Art von Bankrotterklärung: Das Land kann auch fast keine Zinsen mehr bezahlen. Nur deshalb gibt es die sogenannte „schwarze Null“ der GroKo noch.

Alle Anleihen ab zwei Jahren unter 0 %

Die Negativrendite ergibt sich in Deutschland inzwischen für alle Anleihen, die eine Laufzeit von zwei Jahren und mehr – bis zu 30 Jahren – haben. Die Rendite zeigt sich, wenn Sie den Kaufpreis der Anleihen in Bezug zu dem Betrag setzen, den Sie zurück erhalten. Die Anleihen werden in % geführt. Derzeit zahlen Sie mehr als 100 % für eine Anleihe, für die Sie am besten maximal 100 % zurückerhalten. Die Zinsen entschädigen nicht. Das Geschäft ist negativ.

Wenn aber alle Anleihen ab der Laufzeit von zwei Jahren und mehr eine negative Rendite haben, wer kauft dann noch? Dies sind große Investoren wie die Kapitalsammelstellen von Versicherungen. Die müssen sich auch bei Investitionen in Aktien – und andere Vermögensgegenstände – zurückhalten. Die staatlich-rechtlichen Bedingungen sind gewaltig und einengend. Die „Sicherheit“ steht bei den Versicherungsgesellschaften und anderen Institutionen rechtlich im Vordergrund.

Warum aber Anleihen sicher sind – das weiß nur die Regierung. Denn wer heute in solche Anleihen investiert und Laufzeiten bis zu 30 Jahren in Kauf nimmt, investiert nicht „sicher“. Die Währungsreform in der Euro-Zone wird eines frühen oder späten Tages kommen. Dann werden Sie nur noch einen Bruchteil Ihres vormaligen Euro-Vermögens als „neue“ Währung erhalten. Wer dann Anleihen sein eigen nennt, die noch viele Jahre lang laufen und in „Euro“ zurückgezahlt werden, muss damit rechnen, dass ein Teil des Geldes einfach weg ist.

„Sicher“ bleibt Gold, „sicher“ bleibt auch das prominente „Silber“ – ansonsten nicht viel.

