Achtung George Soros kämpft wieder „für“ die EU

Die EU steht kurz vor dem Untergang, wenn die Worte des Philantropen George Soros laut „Focus“ nun warnt. Schuld sei Deutschland. Wenn wir alle nicht aufpassten, seien die „Vereinten Staaten von Europa“ dem Schicksal überlassen, das auch die Sowjetunion schon 1991 erlebte.

Deutschland schuld….

Deutschland würde, betont Soros, die EU dominieren. Beherrschend sei bei uns das Bündnis von CDU und CSU, das nicht mehr „tragfähig“ sei, seitdem es zum Aufstieg der AfD kam. „Europa schlummert in Vergessenheit, und die Menschen in Europa müssen aufwachen, bevor es zu spät ist“, so der Milliardär. Die Führung würde sogar an das Politbüro in der Sowjetunion erinnern, als es dort zum Zusammenbruch kam. Diese Aussage trifft relativ genau die Stimmung von Kritikern, so die Beobachter. Denn die EU hat die Macht weitgehend zentralisiert und damit einen nicht-gewählten und demokratisch kontrollierbaren Superstaat nicht entstehen, aber doch wenigstens androhen lassen.

Deshalb aber, so wiederum Soros, gehe es nun um Rettung. Erstens sei es wichtig, die Ausmaße der aktuellen Bedrohung für das Staatenbündnis überhaupt zu erkennen. Dann sei es zweitens bedeutend, die „schlafende proeuropäische Mehrheit zu wecken und sie zu mobilisieren“. Diese Mehrheit müsse die Werte verteidigen, auf denen die EU ruht.

Wendepunkt in der historischen Entwicklung sind nun seiner Auffassung nach die Wahlen zum Europa-Parlament, die im Mai stattfinden. Dort hätten die „anti-europäischen Streitkräfte“ einen Wettbewerbsvorteil. Schuld sei die Konstruktion der gesamten EU, die keine richtigen Sanktionen gegen Mitgliedstaaten kenne, die sich der gemeinsamen Disziplin widersetzten.

Die EVP etwa, die europäische Volkspartei, dürfte nicht an der Fidesz-Partei aus Ungarn festhalten. Die Fraktion halte dennoch an der Orbán-Partei fest, damit sie Mehrheiten habe und die Spitzenpositionen der EU erobern bzw. dann auch kontrollieren könne.