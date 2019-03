ACHTUNG: MERKEL-Regierung OHNE jeden Antwort auf KÜNFTIGE Mietsteigerungen

(No Ratings Yet)

Der Mietsteigerungswahnsinn in Deutschland wird immer gravierender. Die GroKo von Angela Merkel und dem früher zuständigen Justizminister Heiko Maas hat mit ihrer Politik dazu vollkommen daneben gelegen, wie die einschlägigen Untersuchungen zeigen.

Es wird noch teurer. Viel teurer….

Eine Statistik, die wir kürzlich veröffentlicht haben, zeigt das ganze Dilemma mit Mietersteigerungen. Die Mieten kletterten insgesamt um 29 % (ohne Nebenkosten) und in den Großstädten Deutschlands im Durchschnitt (!) um sage und schreibe 42 %. Noch schlimmer: Die GroKo hatte bis dato nur ganz allgemein „die Vermieter“ verantwortlich gemacht.

Es gab eine „Mietpreisbremse“. So, als würde das Angebot steigen, wenn die Verdienstmöglichkeiten künstlich eingeschränkt werden. Die Mietpreisbremse funktioniert nicht. Tatsächlich aber profitieren auch nicht „die Vermieter“ von den hohen Mieten, sondern nach einem kürzlich veröffentlichten Bericht unserer Redaktion nur ein bestimmter Teil der Vermieter.

„Die vermögendsten 20 % der Bevölkerung sollen über 75 % des Immobilienvermögens in Deutschland verfügen. Damit ist die Frage danach, wer profitiert, schon relativ gut erklärt. Zudem haben Wohnungsbauunternehmen in Deutschland einen Großteil des Bestands aufgekauft. (…) Damit wiederum dürften ebenfalls Vermögende profitieren, die sich Anteile (Aktien) erwerben können. (…)

Die Zahl der fertig gestellten Wohnungen in Deutschland aber ist tendenziell viel zu gering. Die Zahl ist nach einem Minus im Jahr 2009 wieder angestiegen, befindet sich aber auf dem Niveau von 2005. Noch in den 90er Jahren sind die Zahlen sehr viel höher gewesen. Derzeit werden in Gesamtdeutschland sogar weniger Wohnungen fertiggestellt als in Westdeutschland bis zum Jahr 1985.

Die GroKo hat offenbar den Schlüssel noch nicht gefunden.“

Es geht nur über den Bau neuer Wohnungen. Weder die Union, die immerhin über Angela Merkel seit 13 Jahren regiert, noch die SPD mit „Mietpreisbremsen“ haben auch nur im Ansatz eine Lösung gefunden. Da die Zinsen niedrig bleiben, und das über das Ende dieses Jahres hinaus, werden die Immobilienpreise steigen. Immer höher. Und die Bevölkerung verarmt.