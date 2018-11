Ätschi-Bätschi an die SPD: Grüne auch offiziell jetzt in Hessen vor der NAHLES-Partei

(No Ratings Yet)

Erinnern Sie sich daran, wie Andrea Nahles anderen Politikern ein herzliches „Ätschi-Bätschi“ zurief? Das kommt jetzt zurück. Die SPD hatte darauf gehofft, durch eine Neuauszählung in Hessen bezüglich der Landtagswahl vor die Partei der Grünen zu rücken. Vergeblich. Die nächste offizielle Zählung brachte nun das zumindest amtliche Endergebnis: Am Ende haben die Grünen demnach 66 Stimmen mehr als die SPD. Dies, so Kritiker und Beobachter, sollte wohl auch so sein. Wie dem auch sei: Die SPD hatte bereits darauf spekuliert, in Hessen jetzt eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP führen zu können. Dies ist vorbei. Die SPD hat nun in der zweiten offiziellen Lesart verloren.

Schwarz-Grün kann bleiben

Wie erhofft oder – so jedenfalls würden es Kritiker womöglich sehen, die auf die Ungereimtheiten der Wahl hinwiesen oder wie in einem Fall sogar Strafanzeige erstatteten – gewollt ist schwarz-grün in Hessen jetzt wieder an den Hebeln der Macht. Die Prozentzahlen, so wurde mitgeteilt, sind gleich geblieben.

Die derzeit im Amt befindliche Koalition aus Schwarz und Grün hat demnach auch ein Mandat Vorsprung gegenüber dem Rest des Landtags. Damit allerdings sind noch nicht alle fragwürdigen Elemente der Wahl aus der Welt geschafft. So waren u.a. einige Stimmen nach Auszählung einfach in den Wahllokalen zurückgelassen worden. Ein Vorgang, der nicht mit der demokratischen Durchführung solcher Wahlen in Einklang zu bringen ist.

Dabei kennt das offizielle Ende der Auszahlung jetzt eine besondere Verliererin: Die SPD unter Andrea Nahles. Die Sozialdemokratin, die anderen „in die Fresse“ hauen wollte, vor einem Jahr etwa, hat nun selbst eine blutige Nase abbekommen. Die beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind kräftig verloren worden.

Jetzt stellt sich die Frage, wie die SPD die erhoffte Stärkung durch die Debatten in der Union wieder in eine positive Stimmung ummünzen möchte. Dieser Tiefschlag jedenfalls sitzt. Mal wieder.