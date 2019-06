AKK am Ende? Merkel-Opfer wird jetzt von Merz und Laschet angegriffen

(No Ratings Yet)

AKK galt als Kandidatin von Angela Merkel für den Parteivorsitz der Union. Tatsächlich gewann die Saarländerin den Wahlkampf gegen Friedrich Merz und Jens Spahn im Dezember fast schon überraschend. Dennoch wird sie jetzt immer stärker angezweifelt. Nach dem jüngsten Bericht von „n-tv“ hat sich die sogenannte „K-Frage“ möglicherweise „schon erledigt“. Merz und der NRW-Vorsitzende Armin Laschet würden nun aktiv.

„Ende der Ausgrenzung der Linkspartei“?

Friedrich Merz ist nun diesem Bericht zufolge der Meinung, die „GroKo“ würde den Jahreswechsel in dieser Konstellation nicht mehr erleben. Und dann würden „wir“ über die Kanzlerfrage reden, so der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende offensiv. Würde AKK ihn anrufen, so Merz, würde er darüber nachdenken. Also über seine eigene Kandidatur. Achim Laschet hält sich nach diesem Bericht offenbar ebenfalls für kanzlertauglich. Er machte zumindest darauf aufmerksam, dass der CDU-Parteitag, auf dem die nächste Kanzlerschaft entschieden wird, Ende 2020 stattfinden würde und „nicht jetzt“. Das heißt, er hält sich noch bedeckt. Er war schon vor dem Wahlkampf um den Vorsitz als Kandidat genannt worden – und hatte nicht dementiert.

Auch Jens Spahn als aktueller Gesundheitsminister und ehemaliger Kandidat hält sich demnach bedeckt, könnte aber als Kandidat in zwei Jahren durchaus wieder in Frage kommen. Schließlich würden auch der aktuelle Generalsekretär Paul Ziemiak bzw. der Vertraute von AKK, Nico Lange, um das politische Überleben kämpfen. Insofern ist der Umbruch zum Greifen nahe. AKK ist dabei auf einer steilen Abwärtsfahrt. Sie würde aktuell den Umfragen nach gegen den Grünen Robert Habeck keine Chance haben. Innerhalb der Partei ist sie offenbar hinter Friedrich Merz sowie hinter Achim Laschet angesiedelt. Für AKK wird es sichtbar eng – und Angela Merkel greift an. Sie wolle kein „Pille Palle“ mehr in der Umweltpolitik, ließ sie wissen. Greift sie am Ende doch wieder selbst nach der Macht?