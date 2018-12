„Angelas kleine Kopie“ – AKK – gewählt…. Wir machen weiter….

(No Ratings Yet)

Angela Merkel hat es geschafft. Sie setzte beim Parteitag der Union in Hamburg ihre eigene kleine Kopie durch, wie Spötter bereits bemerkten. An dieser Stelle haben wir darüber berichtet, wie Angela Merkel diese Volte bereits geplant hatte. Die Kanzlerin hat jetzt freie Bahn für die nächsten Projekte. Jetzt wird Angela Merkel in Marrakesch den berühmten Pakt unterzeichnen können. Danach steht die Freigabe der Rechte dieser Republik der EU gegenüber. Macron und Merkel hatten die weitere Vergemeinschaftung geplant. Die bricht sich nun Bahn.

MERKELn geht bis 2021

Die Kanzlerin hat noch drei Jahre Zeit. So lange ist der aktuelle Bundestag gewählt. So lange will und wird die Kanzlerin weitermachen wollen. Die Projektliste innerhalb der EU ist lang. Es geht darum, die EU mit der gemeinsamen Bankenhaftung weiter voranzubringen. Die Bankenhaftung ist im Kern eine Bankenunion. Das Bankgeschäft und -system kann nicht isoliert gedacht werden.

Das Bankensystem hängt aneinander und ineinander. Die Banken haben sich gegenseitig Kredite gegeben. Die Banken haben sich gegenseitig ein Vertrauenssystem eingeräumt, in dem wie 2008 in der Finanzkrise eine Bank der anderen misstrauen würde, wenn es zu Problemen käme. Insofern ist die Bankenhaftung der erste Schritt zur zentralen „Steuerung“ des Bankensystems. An deren Spitze steht die EZB, die Europäische Zentralbank.

Angela Merkel hat es über Jahre zugelassen und gewünscht, dass die EZB die Zinsen künstlich niedrig hält. Die EU hat davon profitiert, die Bürger der EU haben darunter gelitten. Als Bankkunden, als Kunden von Rentenversicherungssystemen und Lebensversicherungen.

Zudem planen Merkel und Macron eine gemeinsame Verteidigungsunion, eine europäische Armee, die schlagkräftiger werden soll. Schließlich geht es auch um eine gemeinsame Haushaltspolitik. Die EU erhält mehr Geld von den Staaten, die damit weniger souverän sind. Das Merkel-Projekt geht mit der kleinen Kopie von Angela Merkel weiter.