Anti-Greta: Gelbwesten Demonstrationen in Schweden

(No Ratings Yet)

Schwappt die Gelbwesten-Bewegung nach Schweden über? Ausgerechnet im Heimatland der Öko-Heiligen Greta Thunberg ist eine neue Protestbewegung gegen hohe Benzinpreise entstanden, berichtete die „Welt“. Wie auch in Frankreich tragen die Demonstranten gelbe Warnwesten. Die Protestbewegung wurde von Peder Blohm Bokenheim initiiert, der die Facebook-Gruppe „Bensinupproret 2,0″“ gegründet hat, um auf die steigenden Spritpreise aufmerksam zu machen.

Die Mitglieder der Gruppe haben Proteste in Stockholm und vier weiteren größeren schwedischen Städten organisiert. Laut „Welt“ sollen sich jeweils einige hundert Menschen versammelt haben. Der Organisator Bokenheim soll mit den französischen Gelbwesten „sympathisieren“, jedoch andere Methoden des Protests anwenden. Gewalttätige Ausschreitungen wie in Frankreich sollen, auch durch Zusammenarbeit mit der Polizei, vermieden werden. Bislang hat die rot-grüne Minderheitsregierung in Stockholm die Forderungen der schwedischen Gelbwesten, die Spritsteuern zu senken, abgelehnt.

Die Schweden haben auch bereits eine „Anti-Greta“, die 15jährige Gelbwesten-Aktivistin Isabella Nilsson Jarvandi. Ihre politischen Ziele sind das Gegenteil von Gretas Zielen. Sie richtet sich gegen die neoliberale Globalisierung und will weder Angst noch Panik verbreiten. Izabella sagt, sie „sei wütend. Sie werde niemals schweigen und so lange kämpfen, bis in Schweden wieder Ordnung herrsche. Zwar würden die Schweden nicht so heftig demonstrieren, wie die Franzosen – doch man solle die Nachfahren der Wikinger besser nicht provozieren“, so Izabella. „In Wirklichkeit seien die EU, die Regierung und andere Machthaber die Extremisten. Wer sonst wolle seine eigenen Leute ausrotten?“, so Izabella.

Auf ihrem Twitter-Account heißt es: „Ich bin eine junge politische Aktivistin gegen den Globalismus, die Wahrheit und Gerechtigkeit für mein geliebtes Schweden sucht.“ In den großen Mainstream-Medien wurde die „Anti-Greta“ bislang kaum erwähnt.