Arabische Familien-Clans terrorisieren Berlin

Ermittler der Polizei haben nach Informationen der „Welt“ bei Durchsuchungen in den Räumen eines arabischen Clan-Chefs in Berlin offenbar Kriegsmunition gefunden und sichergestellt. Der Clan-Chef behauptete, die Munition „sei alt und bei Bauarbeiten gefunden worden“. Dies konnten die Polizeiermittler nicht bestätigen, denn unter der Munition fanden sich Patronen neueren Herstellungsdatums. Die Berliner Polizei kämpft mit Sondereinsatzkommandos gegen die Clan-Kriminalität in Berlin. Am Donnerstag hatte dementsprechend ein Großaufgebot der Polizei, darunter auch eine Elite-Spezialeinheit, ein Anwesen in Kleinmachnow durchsucht. Die Polizei durchsuchte ebenfalls Räume im Berliner Stadtteil Neukölln. Dort soll der Bruder des Clan-Chefs Arafat Abou-Chaker wohnen. Die Räume wurden wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie aufgrund der mutmaßlichen Vorbereitung einer Straftat untersucht.

Laut „Welt“ soll womöglich ein „schweres Verbrechen“ verhindert worden sein. Die Polizei soll Hinweise darüber gehabt haben, dass es einen Streit zwischen dem Rapper Bushido und dem Abou-Chaker-Clan gegeben haben soll. Eine Person aus dem Umfeld des Rappers sollte offenbar entführt werden. Bushido und die Clan-Familie galten jahrelang als eng verbunden. Der Abou-Chaker-Clan ist einer von mindestens zwölf arabischen Großfamilien, die in Berlin leben. Sie stellen zunehmend eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Sie kontrollieren in Berlin große Teile des Drogenhandels. Ein Fünftel der organisierten Kriminalität soll auf ihr Konto gehen, sagt das LKA.

Menschen werden von den Clans ausgeraubt, sie verkaufen Drogen auf U-Bahnhöfen, Mädchen werden auf den Strich geschickt und Probleme mit roher Gewalt gelöst. Die zwölf bekannten arabischen Familien-Clans sollen rund 800 Personen umfassen. Der Berliner Innensenator Frank Henkel (CDU) kündigte unlängst an, dass „das Problem der Clans jetzt bei der Wurzel gepackt werde“. Gemeinsam mit Justiz, Gewerbeaufsicht, Ausländerbehörde und Steuerfahndung wolle er gegen die kriminellen Clans vorgehen. Es gehe um Macht, Drogen, Schutzgelderpressung, Geschäfte im Rotlichtmilieu – kurz, um alles, was Geld bringe. Bei ihren Geschäften gehen die Clans gegen jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, extrem rücksichtslos und brutal vor. Oft so brutal, dass sie für ihre Straftaten erst gar nicht verurteilt werden, weil belastende Aussagen der Opfer fehlen oder zurückgezogen werden. Ob es Henkel gelingt, gegen die Clans vorzugehen, ist zu bezweifeln.