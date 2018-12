Armutsgefährdete Kinder in Deutschland Weihnachten 2018: Fast 2 Millionen bedroht

(No Ratings Yet)

Die Armut in Merkel-Deutschland wächst und wächst. Zum Ende des Jahres 2018 hat der Haushalt des Bundes eine „schwarze Null“ geschafft. Kritiker höhnen: Es gibt noch mehr Nullen in der Regierung. Denn die Zahl der armutsgefährdeten Kinder würde stetig wachsen. Wachsen und wachsen. Vor zehn Jahren noch lag die Zahl dieser Kinder bei 1,79 Millionen. 2005, Angela Merkel übernahm als Kanzlerin die Regierungsgeschäfte, blieb sie noch bei 1,51 Millionen. Nun sind es 1,85 Millionen kleiner Menschen, die in Armut leben oder armutsgefährdet sind.

Armutsdefinition

Die Zahlen sind auf eine Anfrage der Linken hin entstanden. Wer arm ist, wird statistisch erhoben. So sind Haushalte, die weniger als 60 % dessen beziehen, was das mittlere Einkommen ist, dieser Definition nach arm. Die Kinder, die unter 16 Jahre als sind, haben inzwischen einen Anteil von 15,1 % an diesen von „Armut bedroht geltenden Haushalten“, wie es heißt.

Dies wird unter dem Weihnachtsbaum naturgemäß besonders sichtbar. Nur: Auch in der EU sieht es nicht besser aus. Die EU wird unter anderen von Angela Merkel und Emanuel Macron geführt. Dort ist der Anteil der armutsgefährdeten Menschen unter 16 Jahren auf 19,67 % gestiegen.

Kinderarmut ist ein politisches Feld, das immer noch kaum bekämpft wird. Die „Linke“ schlägt Mindestlöhne vor. Andere warnen davor, Hartz-IV-Empfänger auszugrenzen. Andere möchte eine Grundsicherung sicherstellen. „Die“ beste Lösung wird es nicht geben. Aber es muss „eine“ Lösung geben, meinen Kritiker inzwischen immer deutlicher. Wir werden an dieser Stelle die Statistiken permanent verfolgen, denn noch immer gilt Deutschland als reiches Land. Nicht überall kommt dieser Reichtum jedoch an. Nicht überall wird das Weihnachtsfest so schön, wie hoffentlich in diesen Tagen bei Ihnen. Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest.