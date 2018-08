Auf sie mit Gebrüll: Rentner (82) mit Schulden von 50 Euro verhaftet

(No Ratings Yet)

Die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man. Wer kennt diesen Verdacht nicht. Er scheint sich zu bestätigen. Denn beispielhaft ist nach einem Bericht der „Südwest Presse“ vom Mittwoch, der sich auf einen Fall im Jahr 2015 bezieht, ein Rentner wegen Schulden in Höhe von 50 Euro verhaftet worden. Der Fall ist deshalb brisant, weil sich die Aufregung im Schwarzwald um die Ereignisse nun nicht legen will.

Personalausweis ist abgelaufen….

Der Mann hatte sich das Vergehen geleistet, dass sein Personalausweis nicht mehr erneuert werden sollte. Er wohnte in St. Georgen, also in der Nähe von Freiburg. Der Staat möchte von seinen Bürgern seit einigen Jahren ein sogenanntes „biometrisches Passbild“ haben. Dies konnte der Rentner nicht herstellen. Er beendete seine hilflosen Versuche. Zu viel für Merkel-Deutschland. Gnadenlos forderte die Gemeinde den Rentner auf, doch nun endlich seinen neuen Personalausweis zu organisieren.

Der reagierte den Berichten nach, wie viele auf wiederholte Mahnungen reagieren – gar nicht mehr. Er antwortete einfach nicht mehr. Die Behörde ließ sich diesen Widerstand nicht gefallen und antwortete mit einer Strafanzeige und einer Geldbuße über 50 Euro. Der Rentner wollte sich dies wiederum nicht gefallen lassen und legte Einspruch ein. Das Gericht wies ab. Er solle zahlen sowie die Gerichtskosten von 150 Euro tragen. Der Rentner reagierte wie jetzt erwartbar war – er zahlte nicht.

Die Mühlen der Justiz mahlten einfach weiter: Die Staatsanwaltschaft beantragte, der Gerichtsvollzieher solle sich der Sache annehmen. Der tat wie ihm geheißen und begehrte Zutritt zur Wohnung des renitenten Rentners, der wiederum verweigerte. Das Ergebnis: Erzwingungshaft. Nach vier Wochen wurde entsprechend erzwungen.

Deutschland ist gründlich. Jedenfalls dann, wenn kleine Haushalte ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Diese Gründlichkeit vermissen viele Bürger bei den großen Verfehlungen – auch der Behörden.