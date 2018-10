AUFGEDECKT: An Nahles wird JETZT genagt – erste Rücktrittsforderung

(No Ratings Yet)

Die SPD steht unter Druck. Die Umfragewerte werden immer schlechter. Die SPD wird jetzt auch in Hessen die Landtwagswahlen aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren. Jetzt fordert ein Bundestagsabgeordneter die Rückkehr von Sigmar Gabriel und Martin Schulz.

SPD in einer Existenzkrise

Der Abgeordnete Florian Post möchte nun darauf aufmerksam machen, dass die Partei in einer Existenzkrise steckte. Die Partei möge sich zu grundlegenden Änderungen bereiterklären, so meint der Abgeordnete adressiert an Frau Nahles. Dabei fordert er indirekt offenbar auch deren Rücktritt. Er ruft nach den früheren Vorsitzenden Sigmar Gabriel und Martin Schulz.

Den „Focus“ lässt er wissen, dass die SPD in einer „schieren“ Existenzkrise sei. Die früheren Parteivorsitzenden, namentlich Gabriel, in die Wüste zu schicken, war ein Fehler. Denn „mehr denn je würden sie jetzt gebraucht“, so der Bundestagsabgeordnete. Nahles fordert er auf, dies einzuleiten und dabei Größe zu zeigen. Dies sei Voraussetzung dafür, dass sie selbst überlebe.

Dies deuten erste Analysten als Rücktrittsforderung. Denn Andrea Nahles wird die beiden weder zurückholen noch zurückholen können. Sigmar Gabriel ist in der Wirtschaft aktiv. Eine Nebenrolle wird er nicht spielen wollen. Martin Schulz dürfte versuchen, nach schweren persönlichen Niederlagen wieder in der EU Fuß zu fassen, gegebenenfalls dort in tragender Berater-Rolle oder nach den EU-Wahlen.

Nahles selbst wird sich keine Konkurrenz ins Haus holen. Jetzt steht sie allein auf weiter Flur – und Florian Post hat sie auf diese Bühne gestellt. Dies ist eine indirekte Rücktrittsforderung, ein Ruf nach einem Neuanfang.

Die SPD allerdings hat nicht nur das Problem Nahles, sondern keine eigene Identität mehr, so die Analysten, die sich mit den Sozialdemokraten beschäftigen. Das frühere Klientel wählt moderner oder existiert so nicht mehr. Die SPD möchte aber wie in den 80erJahren staatlich regulieren.