Aufgedeckt: Beben bei den Umfragen – SPD am Ende

Das wird die SPD nicht gerne hören. Die nächste, vemeintlich schon entscheidende, weil sehr bedeutende Umfrageschlappe wartet auf die Partei. Laut Emnid ist sie im Bund nur noch die Nummer 3. Überholt von der AfD, die auf Platz zwei steht. Das bedeutet faktisch noch keinen Machtverlust der Sozialdemokraten, nach Meinung von Kritikern jedoch eine Zäsur in der Parteienlandschaft. Emnid, stets von der „Bild am Sonntag“ beauftragt, hat noch niemals ein solch schlechtes Ergebnis für die SPD gemessen.

SPD am Ende?

Die SPD unter Andrea Nahles ist damit 4,5 %-Punkte unterhalb des ohnehin schon schlechten Bundestagswahlergebnisses angekommen. Die Partei hat nur noch 16 %, wenn es nach diesen Umfragen geht. Die AfD kommt auf 17 % und schiebt sich damit immer näher an die Union heran. Auch die hat nebenher das ungünstigste Ergebnis aller Zeiten erzielt und kommt bei 27 % an. Von den führenden Parteien hat nur die Partei der Grünen einen Sprung nach oben geschafft. Die schiebt sich auf 15 % und gewann einen Prozentpunkt hinzu.

Die Linke schafft es immer noch auf 11 %, die FDP legte sogar einen Punkt zu und verbucht aktuell 10 %. All dies sind ungünstige Zeichen für Angela Nahles und Konsorten, denn die Partei hatte ihren Vorsitzenden Schulz ja gerade des historisch schlechten Rekordergebnisses wegen herausgeschmissen. Das ist nun offenbar kein Grund mehr, um sich von der Führung zu trennen. Die Diskussionen in der SPD ebben bereits wieder ab, nachdem die Maaßen-Niederlage um den Verfassungsschutzpräsidenten sowie die Schlappe von Angela Merkel beim Koalitionspartner CDU in dessen Kampf um den Fraktionsvorsitz die Diskussionen überlagert hatten.

Wir meinen: Die geforderte „Sachdiskussion“ der SPD ist ein Schein. Die Umfragen belegen, in welcher Verfassung sich die Partei befindet. Es dürfte schnell gehen: bei den Landtagswahlen am 14. Oktober in Bayern und am 28. Oktober in Hessen.