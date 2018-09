Aufgedeckt: Das nächste wissenschaftliche Gutachten zum Syrien-Kampfeinsatz von Merkel und Co. – Daumen runter

(No Ratings Yet)

Die Bundesregierung hält sich derzeit noch die Möglichkeit offen, sich an Kampfeinsätzen in Syrien zu beteiligen. Schon am vergangenen Dienstag war das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages bekannt geworden, wonach ein solcher Einsatz nicht mit dem Völkerrecht und auch nicht mit der Verfassung in Einklang zu bringen sei. Ein weiteres Gutachten meint nun auch, dass der Bundestag dies nicht erst im Nachhinein legitimieren dürfe. Umgekehrt formuliert: Der Bundestag muss vorher mit abstimmen. Dies wird die Merkel-Regierung weder wollen noch machen.

Parlamentsbeteiligungsgesetz wichtig

Entscheidend für diese Einschätzung durch den wissenschaftlichen Dienst ist das „Parlamentsbeteiligungsgesetz. Dieses würde eine nachträgliche Abstimmung mit anschließendem Mandat durch den Deutschen Bundestag lediglich bei „Gefahr im Verzug“ vorsehen. Dann, wenn etwa deutsche Bürger bedroht seien oder wenn die Geheimhaltung es erforderlich mache.

Eine „Gefahr im Verzug“ sieht der wissenschaftliche Dienst des Bundestages offenbar nicht. Ein Grund: schon jetzt fragt die USA an, ob Deutschland sich beteiligen könne oder wolle. Zudem würde seit einigen Tagen diskutiert, ob Deutschland sich an einem möglichen Vergeltungsschlag beteiligen werde. Es liegt fast auf der Hand, dass dann eine „Gefahr im Verzug“ nicht sichtbar ist, meinen auch Beobachter der aktuellen Debatte.

Sprecher der Regierung wiederum sahen in einer Pressekonferenz eine volle Übereinstimmung oder einen „Einklang“ mit dem Parlamentsbeteiligungsgesetz. Es ist nach Meinung von Beobachtern fast mit den Händen zu greifen, wie die Bundesregierung sich darum bemüht, Seit an Seit mit den USA einen Vergeltungsschlag zu führen, ohne dies im Bundestag diskutieren oder gar genehmigen lassen zu müssen. Dass der eigene wissenschaftliche Dienst des Bundestag faktisch ignoriert wird, ist indes erstaunlich.