Aufgedeckt: Der verlogene Fachkräfteplan – Kaum jemand will…

Die Bundesregierung möchte in der Asylpolitik neue Spuren nutzen. Wer abgelehnt werde, könne gleichwohl als „Fachkraft“ eventuell das Einwanderungsland Deutschland bereichern, hieß es zuletzt. Die „FAZ“ stellt nun klar, dass kaum jemand von den tatsächlich als Fachkräften gesuchten Menschen in Deutschland arbeiten möchte. Deutschland sei unbeliebt, heißt es in einer Studie des Online-Netzwerks „InterNations“.

Beliebtheitsskala mit schlechtem Ergebnis

Auf der Beliebtheitsskala der befragten Menschen hat Deutschland demnach gegenüber den Ergebnissen des Jahres 2014 deutlich verloren und ist um 24 Plätze nach unten gerutscht. Das Land würde lediglich noch auf Platz 36 rangieren. Insgesamt gibt es in diesem Ranking nur 58 Ränge, sodass Deutschland demnach bestenfalls unter „ferner liefen“ geführt wird.

Basis dieser Bewertung ist eine Umfrage unter 18.000 „Expats“. Dies sind Menschen, die bereits im Ausland arbeiten. Die Umfrage richtete sich auf Bewertungen zur Lebensqualität, zur Arbeitswelt insgesamt und zur Eingewöhnung im jeweiligen Land. Hier sind lediglich Saudi-Arabien und Kuweit schlechter benotet worden als Deutschland.

Etwa 30 % der Expats gaben an, sie hätten Schwierigkeiten mit der Eingewöhnung an die oder in die deutsche Kultur. Über 50 % sind kaum in der Lage, Freunde in Deutschland zu finden und fast 65 % meinen, die Sprache sei ein Hindernis. Lediglich 51 % sind zudem der Auffassung, sie würden in Deutschland von den Einheimischen „freundlich“ behandelt werden.

Die „digitale Infrastruktur“ in Deutschland liege gleichfalls darnieder. Lediglich Südafrika und die Türkei weisen ebenso schlechte Ergebnisse auf.

Insofern sind die Träume eines bereichernden Einwanderungsstroms aus Sicht dieser Redaktion ein Ammenmärchen. Die angeblichen Pläne zur Anreicherung der Arbeitswelt dürften im besten Fall naiven Vorstellungen entsprechen. Viele Beobachter meinen ohnehin, die Argumentation sei vorgeschoben.