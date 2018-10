Aufgedeckt: Die letzte Umfrage zur Bayern-Wahl – Grüne NOCH stärker, CSU eine „Katastrophe“

(No Ratings Yet)

Alle warten jetzt auf die Ergebnisse der beiden Landtagswahlen und auf den CDU-Parteitag im Dezember. Merkel könnte kippen, so die Meinung der meisten Beobachter. Es wird eng für Merkel, Seehofer und auch Söder. Die jüngste Umfrage zur Bayern-Wahl zeigt, dass es jetzt sehr eng wird für die bestehende Regierung. Die CSU wird nach einer Umfrage der „Forschungsgruppe Wahlen“, zitiert in der „FAZ“, auf 34 % der Stimmen kommen. Die sogenannte magische Grenze von 35 % also könnte fallen. Die Marke von 35 % wiederum gilt der Partei als Wegmarke dafür, dass vielleicht sogar beide Granden, Horst Seehofer wie auch Markus Söder, im Amt bleiben könnten.

Grüne bei 19 %

Noch stärker als ohnehin schon ist das Ergebnis für die Partei der Grünen. Diese erhalten bei dieser Umfrage einen Anteil von 19 %. Bei der letzten Landtagswahl 2013 hatte die Partei einen Anteil von 8,6 % für sich gutschreiben können. Die SPD rutscht demnach weiter ab. Sie steht bei 12 %. Die Landtagswahlen 2013 hatten ein Ergebnis von 20,6 % erbracht.

Die „Freien Wähler“, von der CSU in der Regel nicht beachtet, erhalten demnach 10 %. Dies wäre ein Prozentpunkt mehr als 2013 und möglicherweise die Chance, eine Regierung mit der CSU einzugehen.

Die AfD käme demnach auf 10 %. Dies wäre ein starker Eintritt in den bayrischen Landtag, wenn in Rechnung gestellt, wird, dass die CSU ohnehin schon mit den Freien Wählern kämpfen muss. Die FDP sollte es hiernach in den Landtag schaffen. Sie erhielte 5,5 %. Dies wäre nach 3,3 % aus dem Jahr 2013 der Wiedereinzug in den Landtag.

Die Linke müsste mit 4 % nach 2,1 % aus dem Jahr 2013 erneut draussen bleiben.

Die Ergebnisse werden wahrscheinlich von den bislang Unentschlossenen beeinflusst. Der Anteil derjenigen, die sich nicht entschieden hatten, gilt als sehr hoch. Vielleicht rettet sich die CSU in eine Koalition mit den Freien Wählern.