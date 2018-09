(No Ratings Yet)

Sigmar Gabriel hat sich geäußert. In einem Tweet, also einer Twitter-Kurzbotschaft – zum Thema Maaßen. Der frühere SPD-Vorsitzende und Außenminister mein, Maaßen würde für sein Versagen im Amt befördert. In einem Gespräch mit Wolfgang Kubicki von der FDP geht er noch weiter – und meint, das Publikum würde sich fragen, ob „die sie noch alle“ haben…. Die „Welt“ zitiert hier den früheren Außenminister, der sich zum Thema „Maaßen“ äußert.

Volle Kritik

Sigmar Gabriel kritisiert dabei nach den Äußerungen in dem Beitrag, was die GroKo beschlossen hat. Die möchte jetzt Maaßen in das Innenministerium „befördern“, also zum Innen-Staatssekretär werden lassen. Der wird dafür etwa 14.000 Euro im Monat kassieren statt bislang 11.000 wie als Präsident des Verfassungsschutzes.

Wenn also „Unfähigkeit und Illoyalität (…) Maßstäbe für Karriere“ sind, könnte der CSU-Vorsitzende und amtierende Innenminister Deutschlands, Seehofer, Uno-Generalsekretär werden. So die Meinung von Sigmar Gabriel. Zudem kam die Frage, oben bereits beschrieben, die auf „uns“ guckenden Leute würden sich fragen, ob „die“ sie noch alle hätten.

Die SPD wäre von dieser Breitseite auch betroffen, meint die „Welt“. Denn die Koalition hat nach Einschätzung in diesem Beitrag den Beschluss zur Beförderung ja gemeinsam erwirkt und mitgetragen. Auch Kubicki hält die SPD in dem Punkt – oder allgemein (?) – für „enorm flexibel“. Die Partei trage eine Beförderung mit für einen Mann, den sie zuvor als unglaubwürdig beschrieben hatte.

Sigmar Gabriel indes spricht weitere Baustellen in Deutschland an. Den Flughafen, den „sie (…) nicht gebaut kriegen“, „da stürzt einer fast die Kanzlerin, die Regierung“. Insgesamt also eine weitgehende Abrechnung mit dem, was die Regierung in Berlin in Deutschland fabriziert.

Wir verstehen die Frage von Sigmar Gabriel: „Haben die noch alle?“