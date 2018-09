AUFGEDECKT: Heiko MAAS macht Saudis wieder stark…

(No Ratings Yet)

Mit einer kleinen Entschuldigung hat der Bundesaußenminister die Saudis wieder stark gemacht. Die feiern das Ereignis, wie sich in den Medien nun zeigte. In Deutschland wurde kaum darüber berichtet.

Heiko Maas hat kürzlich wissen lassen, in der Beziehung zu Saudi-Arabien habe es wohl einige Missverständnisse gegeben. Saudi-Arabien freut sich darüber offensichtlich gewaltig und hat diese Einlassung als „Entschuldigung“ interpretiert. Für die Regierung um Angela Merkel ist diese Wahrnehmung im Umgang mit den Saudis nach Meinung von Beobachtern peinlich. Eine diplomatische Niederlage, die von den Saudis als „diplomatischer Sieg“ gefeiert worden war.

Maas im Wortlaut…

So hat der Außenminister in New York der Weltöffentlichkeit mitgeteilt:

„In den zurückliegenden Monaten hat es in unseren Beziehungen Missverständnisse gegeben, die in scharfem Kontrast zu unseren sonst starken strategischen Verbindungen mit dem Königreich Saudi-Arabien stehen. Und wir bedauern das aufrichtig“.

Die „diplomatische Krise“, von der zuvor die Rede war, sei damit beendet, meinen Kommentatoren. Dies sehen zumindest die saudischen Medien so. „Diplomatischer Sieg für das Königreich der Entschlossenheit“, heißt es bei „Okaz“. „SaudiNews50“ meint, Deutschland würde sich entschuldigen – und die saudische Diplomatie würde „siegen“.

Abdallah al-Bander als Journalist von „Sky News Arabia“ meint sogar, dass Deutschland eine noch engere Beziehung zur Riad – also der Herrscherfamilie in Saudi-Arabien – anstrebe als jemals davor. Insofern würde belegt sein, dass die Macht von Saudi-Arabien weltweit wachse. Mit anderen Worten: Heiko Maas hat den diplomatischen Beziehungen zu anderen Regierungen und Staaten in der arabischen Welt bzw. in Nordafrika einen Bärendienst erwiesen. Auch die Kritiker der diktatorischen Zustände in Saudi-Arabien sind auf diesem Wege zumindest in der Öffentlichkeit zunächst kaltgestellt.

Die Bemerkung dürfte auch insoweit besonders weitreichend sein, als unterstellt wird, der Katar, ebenfalls als Diktatur verschrieen, angekündigt hatte, 10 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Die Maas‘schen Äußerungen werden demnach als Absage an diese Bestechungsgelder interpretiert, da Saudi-Arabien und der Katar als verfeindet gelten.

Ob es besonders klug ist, sich auf diese Weise in den arabischen Kampf zweier nicht-demokratischer Herrschaftshäuser einzumischen? Auf jeden Fall hat Heiko Maas mächtig Staub aufgewirbelt.