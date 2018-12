AUFGEDECKT: Krankenhauskeime in Deutschland immer gefährlicher – MERKEL-Regierung macht fast nichts

(No Ratings Yet)

Krankenhauskeime sind in Deutschland tödlicher als viele Krankheiten. Tödlicher, als es der Autoverkehr wohl sein könnte. Neue Zahlen in einem Bericht zeigen, dass die Regierung nichts oder fast nichts unternimmt. Sie kümmert sich lieber um andere Baustellen. Um Grenzwerte in Deutschlands Innenstädten. In Krankenhäusern indes sterben viele Tausend Menschen. Lesen Sie diesen Bericht:

„Der zuständige Gesundheitsminister Jens Spahn befand sich eher auf Wahlkampftour, (als sich zu kümmern). Die Zahl der Toten durch Krankenhauskeime beläuft sich in Deutschland weiterhin auf bis zu 15.000 Tote.

Krankenhäuser töten mehr Menschen als der Straßenverkehr

Diese Zahl ist nicht so einfach einzuordnen. Dennoch: Bis zu 15.000 Menschen sterben jährlich an Keimen, die Krankenhäuser selbst offenbar nicht in den Griff bekommen. Der Straßenverkehr, fast monatlich in den Nachrichtensendungen vertreten, tötete etwa 2017 lediglich 3.200 Menschen. Dort werden wir an jeder Straßenecke über Geschwindigkeitsbegrenzungen reguliert. Über Handyverbote am Steuer. Über immer neue Ausbauten der Straßen und über den Zwang, sich anzuschnallen. Alles gut und schön, so Beobachter.

Nur ist die Zahl der Getöteten durch Krankenhauskeime auf annähernd das Fünffache gestiegen. Und dort passiert vergleichsweise wenig. Die FDP monierte, die Regierung habe zwischen den Jahren 2013 und 2017 immerhin 330 Millionen Euro in sogenannte „Hygiene-Sonderprogramme“ investiert. Der Effekt sei, die Zahlen verdeutlichen dies, sehr gering. Noch bis zum Ende des kommenden Jahres werden weitere 110 Millionen Euro in diese Programme fließen.

Einer der Hauptverursacher soll die Resistenz gegen Keime geworden sein, die sich durch den vermehrten Einsatz von Antibiotika in den vergangenen Jahren ergeben hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet daher bis 2050 sogar damit, dass es 10 Millionen Tote jährlich gebe, die sich auf die Krankheitserreger zurückführen ließen.

Die FDP forderte dazu, dass es bundesweit einen Facharzt für „Infektiologie“ geben müsse. Dies sei bislang lediglich in Mecklenburg-Vorpommern sichergestellt. Demnach wisse die Regierung Merkel und Spahn, dass die Überlebenschancen in Deutschland also auch davon abhängen, wo sich ein Patient ins Krankenhaus legt.“

Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Noch immer hat diese Regierung dieses Problem nicht in den Griff bekommen, wie wir den Medien entnehmen. Die Regierung kümmert sich auch 2019 um andere Probleme. Auch die SPD meldet sich nicht zu Wort. Traurig.