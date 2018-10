Aufgedeckt: Landtagsabgeordneter (CDU) arbeitet für RWE – und lässt mit abholzen

(No Ratings Yet)

Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten! Der nächste Krisenfall steht bereits bevor! Diese 10 Dinge müssen Sie jetzt bei sich zu Hause bunkern, um nicht mit dem Land unterzugehen. Nur mit unserem Buch sind Sie auf den kommenden Krisenfall vorbereitet. Sie erhalten zusätzlich KOSTENLOS den Newsletter „WATERGATE.TV-Geheimakten“ dazu. Buch einzeln | Hinweis zum Datenschutz | Herausgeber

Erst vor wenigen Tagen wurde der „Hambacher Forst“ abgeholzt. Es ging um Braunkohle und den Abbau der Energiereserven aus einem über 12.000 Jahre alten Wald. Gleichzeitig ringt die Politik angeblich in anderen Kommissionen um den Ausstieg aus dieser Form der Energiegewinnung. Ein Landtagsabgeordneter der CDU ermöglichte die weitere Abholzung (mit) und verdient bei RWE mehr als 90.000 Euro „nebenher“. Dies deckte „Abgeordnetenwatch.de“ auf.

Unglaubliche Doppelrolle?

Gregor Golland heißt der Politiker, der sowohl das Mandat im Landtag als auch bei RWE in wohl eher unbekannter Funktion ausfüllt. So ließ er nach einem Bericht auf der Seite der Lobby-Kontrolleure offen, was er bei RWE eigentlich macht. Er zählt zu den Politikern im Landtag, die höchste Nebeneinkünfte vorweisen können. Die Summe von 90.000 Euro dürfte auf eine wichtige Tätigkeit oder auf sonstige Gründe verweisen.

Jedenfalls betreibt RWE den Tagebau. Die Politik der Union leistet dabei offenbar wichtige Hilfe. Denn Golland und CDU-Kollegen haben sich darauf verständigt, dass die Prozesse des Tagebaus in „der Region bis 2040 bzw. 2045 weiterlaufen sollen“, wie es nun in dem Bericht des Blogs heißt. Dafür müssten Gesetze noch verändert werden. Zudem sollten Umsiedlungen „erleichtert“ werden. Konkret: Die Menschen werden zwangsumgesiedelt, wenn sie von einem derartigen Abbauprojekt betroffen sind.

Den „Strukturwandel“, also neue Schulen, Straßen, Behördengebäude, Kindergärten etc. sollten dann die Landeskassen übernehmen. Steuergelder also für RWE. Indirekt.

Das kann schon einmal 90.000 Euro von RWE wert sein – oder? Der Abgeordnete selbst verweist schlicht auf den Umstand, dass er mehr arbeite als die Normalbevölkerung. Er würde beide Jobs gut erledigen – deshalb nur habe er sie. Was „gut“ im Zusammenhang mit politischer Tätigkeit in Wirtschafts- und Umweltausschüssen, denen Golland angehört, genau bedeutet, ist allerdings unklar.