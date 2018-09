Aufgedeckt: MERKEL-Partei bei Zuwanderern besonders beliebt

(No Ratings Yet)

Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten! Der nächste Krisenfall steht bereits bevor! Diese 10 Dinge müssen Sie jetzt bei sich zu Hause bunkern, um nicht mit dem Land unterzugehen. Nur mit unserem Buch sind Sie auf den kommenden Krisenfall vorbereitet. Sie erhalten zusätzlich KOSTENLOS den Newsletter „WATERGATE.TV-Geheimakten“ dazu. Buch einzeln | Hinweis zum Datenschutz | Herausgeber

Die Parteien von Angela Merkel und Horst Seehofer sind bei Zuwanderern besonders beliebt. Dies ist das Ergebnis einer Studie des „Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration, SVR“. Die SPD hat dieser Studie, zitiert im „Spiegel“, zufolge erheblich an Zustimmung bei dieser Gruppierung verloren. Annähernd die Hälfte derjenigen, die sich für die SPD entschieden hatten, haben seit 2016 dieser Partei abgeschworen. Beobachter sind in einer ersten Stellungnahme der Meinung, dies hänge vielleicht auch von der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ab.

Merkel-Parteien mit mehr als 40 % Zustimmung

CDU und CSU sind demnach in dieser Gruppierung mit einer Zustimmung von 43,2 % besonders stark. Befragt wurden Bürger, die einen sogenannten Migrationshintergrund aufweisen, also in der näheren Verwandtschaft Migration nachweisen.

Die SPD ist dabei besonders unbeliebt geworden. Sie hatte noch im Jahr 2016 eine Zustimmung in Höhe von gut 40 %. Dieser Wert ist inzwischen auf nur noch 25 % zusammengebrochen, womit die Partei offenbar auch in dieser Gruppe genauso schnell und viel einbüßt wie bei sonstigen Gruppierungen in der Gesellschaft.

Überraschend dürfte sein, dass auch die Grünen inzwischen weniger Zustimmung erfahren. Die Partei hatte vor zwei Jahren einen Zustimmungswert in Höhe von 13,2 %. Dieser ist auf nur noch 10 % gesunken.

Die Linke ist nur wenig unbeliebter geworden. Hier sank die Zustimmung von 11,3 % im Jahr 2016 auf aktuell 10,1 %. Die FDP konnte sogar einen Zuwachs für sich verbuchen. Wenngleich auf kleinem Niveau: Statt 2,4 % sind die Werte auf 5,2 % gestiegen. Die AfD verbucht inzwischen ein Plus von 3 Prozentpunkten, kommt aber immer noch auf lediglich 4,8 %.

Alarmierend für die SPD dürfte der Umstand sein, dass die Partei gerade unter den Menschen mit türkischstämmigem Hintergrund massiv verloren hat. Aktuell erhält sie dort 37 % Zustimmung.