AUFGEDECKT: Neue Umfrage belegt: Die SPD ist inkompetent ….

Die SPD steht traditionell für Kompetenz auf bestimmten Feldern. Diese Kompetenzzuschreibung nun hat die Partei nach einer Umfrage von „Civey“ für „Spiegel Online“ verloren. Ein, wie es der „Focus“ schreibt, „Schlag ins Gesicht der Sozialdemokratie“.

Sozialpolitik bleibt noch…

Die SPD liegt dieser Umfrage zufolge nur noch auf dem Gebiet der „Sozialpolitik“ vorne. Das hätte man ihr auch zugetraut, so Kritiker. Nur: Selbst auf diesem Feld hat die Partei nur noch einen Anteil von 21,9 % für sich gewinnen können. Oder umgekehrt: Mehr als 75 % halten die SPD zumindest nicht in dem Sinne für die kompetenteste Partei, dass diese in einer solchen Umfrage die Stimme bekäme. Die Union erhält für dieses Feld gleich 18,7 %, ist also dicht dran.

In der Familienpolitik führt die Union sogar und erhält 23,1 %. Die SPD wird dort nur von 21 % der Teilnehmer als kompetenteste Partei wahrgenommen. In der Europapolitik liegt die SPD mit 13,2 % weit hinten. Und das, obwohl Martin Schulz jahrelang Vorsitzender des EU-Parlamentes war.

Sogar die AfD wird hier als kompetenter wahrgenommen. Sie erhält 13,5 %, so die Umfrage. Die Union wird von etwa einem Drittel der Teilnehmer als kompetenteste Partei in diesem Feld wahrgenommen.

Die Umfrage ist nicht „beliebig“. Etwa eine Million Menschen soll teilgenommen haben. Das zeigt, wie sehr die Partei unter Druck geraten ist – sie gilt übersetzt formuliert schlicht als inkompetent.

Die Partei dürfte auch darunter leiden, so die Beobachtung einiger Kritiker, dass sie es versäumt hat, ihr eigenes Programm a) umzusetzen – innerhalb der GroKo und sich b) in ihren Äußerungen in der Regel nur auf den politischen Gegner bezieht und teils hämisch twittert oder in anderen sozialen Medien kommentiert. Vielleicht sollte die Partei sich den Inhalten zuwenden.

Immerhin: Die jüngste Umfrage zeigt auch, dass die SPD einen Punkt zugelegt hat. Jetzt würden 16 % die SPD wählen….