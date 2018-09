AUFGEDECKT: New York Times möchte in Venezuela putschen

(No Ratings Yet)

Venezuela steht vor einem Machtwechsel. Nach einem Bericht der „New York Times“ möchte die USA in Lateinamerika erneut putschen. Diesmal ist Venezuela dran. Die Regierung Venezuelas reagierte auf die Ankündigungen bereits und „verurteile“ das Vorhaben. Die New York Times hatte die Pläne dahingehend aufgedeckt, dass es Gespräche mit „Dissidenten“ des Militärs aus Venezuela gegeben habe. Das Militär möchte die eher linke Regierung offenbar auch stürzen.

Gespräche noch ohne Ergebnis

Ein solcher Sturz steht offenbar nicht unmittelbar bevor. Denn die Gespräche sind nach den vorliegenden Berichten immerhin „ergebnislos beendet“ worden. Doch vermutet Venezuela dahinter offenbar einen Masterplan, der dazu führen soll, die Regierung so schnell als möglich zu stürzen.

Venezuela hat sich einem Bericht von „RT Deutsch“ zufolge zu Wort gemeldet und twitterte: „Wir veruteilen vor der Welt die Interventionspläne der Vereinigten Staaten und die Hilfe für Konspirateure im Militär gegen Venezuela“.

Auch Bolivien als Nachbarland Venezuelas hat sich bereits zu den aufgedeckten Plänen geäußert. Evo Morales, Präsident Boliviens, „verurteilte“ das vermutete Vorhaben.

Die US-Regierung selbst hat zu den Vorwürfen und Enthüllungen bislang nicht Stellung bezogen. Die Regierung antwortete vielmehr ganz allgemein, dass es wichtig sei, den Dialog mit allen demokratiewilligen Venezolanern zu suchen. Es ginge um „positive Änderungen“.

Hinter den vermuteten Putschversuchen steht indes nach Meinung von Kritikern nicht der Wunsch nach mehr Demokratie, sondern vielmehr nach der Freigabe der Erdölvorkommen. Venezuela soll das bedeutendste Erdölvorkommen weltweit haben. Das ist allerdings derzeit nicht unmittelbar in Geld umzusetzen. So flüchten zahlreiche Venezolaner aus dem Land, das in Armut versinkt. Jetzt geht es ganz offensichtlich um alles.

Deutsche Medien haben sich bis dato weitgehend bedeckt gehalten und kommentieren die Einmischung der USA nicht.