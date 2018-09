AUFGEDECKT: Sachsens CDU verweigert ABSAGE an AfD

(No Ratings Yet)

Die sächsische CDU muckt weiter gegen die Führung auf. Die Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer kämpft verzweifelt darum, dass die Sachsen sich gegen ein mögliches Bündnis mit der AfD aussprechen. Genau dies passiert nicht. Der frisch gewählte Fraktionsvorsitzende der Union in Sachsen sähe darin einen Affront gegen die Wähler.

Respekt vor den Wählern

In einem Interview mit dem MDR meint Christian Hartmann als neuer Chef der Fraktion, dass er zu einem Bündnis dieser Art nicht direkt „Nein“ sagen könne. Er schließt sogar eine Koalition nicht aus. Dies würde seiner Meinung nach der Respekt gegenüber den Wählerinnen und Wählern im Bundesland verlangen. Die Wahl in Sachsen zum nächsten Landtag findet erst am 1. September 2019 statt, wirft aber schon jetzt ihre Schatten voraus.

Denn die sächsische CDU hat bislang am deutlichsten anklingen lassen, sie werde sich nicht jeder Vorgabe aus Berlin, also aus der Parteizentrale, beugen.

Allerdings hat Hartmann der AfD auch keine Avancen gemacht. Sie sei der „politische Hauptwettbewerber“ und damit auch der wesentliche Gegner für die CDU.

Hartmann steht mit seiner Haltung möglicherweise nicht in einer Linie mit dem Ministerpräsidenten des Landes, Michael Kretschmer. Dieser hatte sich einen anderen Fraktionsvorsitzenden gewünscht. Dennoch setzte sich Hartmann ähnlich überraschend gegen den aktuellen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth durch wie dies dem neuen Fraktionschef der Union im Deutschen Bundestag gegen Volker Kauder gelang.

Die neue Linie der CDU in Sachsen besteht offenbar darin, auch auf die Wähler der AfD zuzugehen und „zu überzeugen“. Dies jedoch schließe eine Koalition aus, so hat es die Kanzlerin Merkel in der Vergangenheit betont. Insofern weht in Sachsen nun ein anderer Wind.

Der Wahlkampf in Sachsen verspricht ohnehin hinreichend Spannung. Die CDU hat bei der Bundestagswahl 2017 26,9 % der Stimmen erhalten, die AfD gewann mit 27 % hauchdünn.