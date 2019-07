Bevölkerung glaubt nicht an „grün“…..

(No Ratings Yet)

Die Grünen wollen die Klimakrise bekämpfen, nur glaubt die Mehrheit der Menschen nicht daran, dass diese Partei das könne. So jedenfalls lautet das Ergebnis einer Umfrage von Civey im Auftrag des Focus bzw. Focus Online. Die Meinungsforscher interessierten sich für die Frage, ob die Partei „geeignete Konzepte“ hätte, „um gegen die Klimakrise vorzugehen“. 51 % der Befragten sind der Meinung, dies sei nicht der Fall. Bei einem Drittel der Befragten geht das Misstrauen sogar so weit, dass der Partei gar nicht zugetraut wird, dieses Problem zu lösen.

„Nein, auf keinen Fall“

„Nein, auf keinen Fall“ meinte das Drittel. Immerhin sagen allerdings auch 39 % der Befragten, die „Grünen“ hätten die richtigen Konzepte. Möglicherweise, so erklärt ein Politikwissenschaftler der FU Berlin dazu, Oskar Niedermayer, würden die Grünen Angst damit auslösen, dass sie zu viel Geld der Menschen ausgeben wollten. Die Grünen möchten etwa die innerdeutschen Flüge verbieten – zwar lediglich bis 2035. Aber der Markt würde dann deutlich kleiner – und dies, so die Befürchtung einiger Menschen, würde auch die Fahrpreise nach oben treiben.

Zudem möchten die Grünen den Kohleausstieg schneller als bislang realisieren und zudem einen Preis für die Nutzung von CO-2 erheben. Die Benzinpreise sowie die Flugpreise, solange die Inlandsflüge noch nicht verboten sind, dürften deutlich steigen. Haushalte mit niedrigeren Einkommen würden darunter leiden, vermuten Kritiker. Insofern die Grünen sich in der Wahrnehmung der Menschen vor allem um diese Probleme kümmern, bieten sie nach der Mehrheit der Menschen keine Lösungen oder nicht hinreichende Lösungen für die anderen „drängenden Probleme unserer Zeit“. Lediglich bei den jungen Menschen sowie bei den städtischen Einwohnern haben die Grünen einen hohen Anteil an Zustimmung. Die Partei hat offenbar Grenzen in ihrer Beliebtheit. Dies dürfte sich, so Kritiker, sogar verstärken, wenn die ersten Zahlungen der privaten Haushalte anstehen. Kritiker nennen es „Enteignung“, lesen Sie hier.