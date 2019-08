Bittere Wahlschlappe für die SPD vor der Tür… 7 % in Sachsen

(No Ratings Yet)

Bald wird in Sachsen gewählt – am 2. September rechnen die Wähler in Sachsen mit der amtierenden Regierung und der Opposition ab. Das Ergebnis dürfte insbesondere für die SPD schlecht ausfallen, wie es jetzt eine Umfrage zeigte. Die SPD würde sich nach einer Umfrage für die ARD in Richtung 5 % aufmachen. Aktuell erhielte sie noch 7 % der Stimmen. Sackt der Stimmenanteil auf weniger als 5 %, dann wird die SPD nicht im Landtag vertreten sein.

Koalition fast unmöglich

Die CDU liegt derzeit weit vorne. Sie hat einen Anteil von 30 %, der sich allerdings nicht in einer vereinfachten Regierungsbildung zeigen wird. Denn die Union läge weit hinter dem Ergebnis der letzten Landtagswahl in Sachsen, bei der die Partei auf 39,4 % der Stimmen kam. Sie würde sogar in der Geschichte der Nachwendezeit niemals so wenig Stimmen erhalten haben.

Die AfD hatte bei der letzten Landtagswahl in Sachen 9,7 % erzielt. Nun käme die Partei auf einen Anteil von 24 %. Die Linke hatte 2014 18,9 % der Stimmen auf sich vereinigt. Dabei sinkt der Anteil nach Maßgabe der jüngsten Umfrage auf nunmehr 16 %. Die Grünen waren 2014 mit etwa 5,7 % der Stimmen knapp in den Landtag gerutscht und vereinigen nunmehr in der Umfrage 11 % auf sich.

Nummer 5 im Gesamtranking wäre die SPD. Die kommt auf 7 % und würde sich gegenüber dem ohnehin schon sehr schwachen Ergebnis 2014 annähernd um 50 % verschlechtern. Damals erzielte die Partei einen Anteil von 12,4 %. Die FDP schließlich darf auf 5 % hoffen, nachdem sie 2014 3,8 % erreicht hatte.

Die Union käme demnach nur dann noch einmal an die Macht, würde sie mit der AfD zusammenarbeiten. Das will sie mit allen Mitteln vermeiden. Jedenfalls ist das die offizielle Position der Partei, auch wenn sich kleinere Gruppierungen dies offenbar durchaus vorstellen können, heißt es. Die wahre Strategie der Union finden Sie hier….