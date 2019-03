Brexit-Gegner in England mit Riesen-Demos – wer steckt dahinter?

(No Ratings Yet)

Der Brexit in Großbritannien ist umstritten. Dies ist nicht neu und nicht besorgniserregend. Erstaunlich jedoch ist der Umstand, dass gleich mehrere hunderttausend Menschen in Gr0ßbritannien für ein zweites Referendum demonstrierten und Millionen Menschen eine Petition unterschrieben haben sollen, die sich gegen den Brexit wendet. Auch dies wäre nicht erstaunlich, wenn die Rahmendaten nicht seltsam wirkten.

Es ging sehr schnell….

Die Brexit-Gespräche in Großbritannien ziehen sich seit über zwei Jahre. Es wurde lange Zeit nichts unternommen um, eine Einigkeit mit der EU herzustellen. Fast sieht es so aus, so Kritiker, als habe die Regierung die zeitliche Entwicklung absichtlich herbeigeführt. Denn jetzt kennen die Medien kein anderes Thema mehr. Panik greift um sich. Und Panik greift nach den jüngsten Demos offenbar besonders bei denjenigen um sich, die keinen Brexit mehr haben möchten.

„People’s Vote“ heißt die Gruppe, die jetzt insgesamt Millionen von Menschen auf die Beine gebracht hat, um zu unterschreiben. Das ist eine logistische Meisterleistung oder ungeheures Glück. Das wiederum lässt sich nicht messen, also bietet es sich an, mit der These der Meisterleistung zu arbeiten. George Soros hat in Großbritannien seit langer Zeit gegen die Verabschiedung der EU durch Großbritannien gekämpft. Dahinter vermuten alternative Kreise System, geht es George Soros deren Auffassung nach doch insgesamt um De-stabilisierung. Dennoch ist es erstaunlich, dass plötzlich so viele Menschen mitmachen.

Ob es dazu kommen wird, ist dennoch fraglich. Denn die Briten haben nur bis zum 12. April Zeit, um den Deal mit der EU durchs Parlament zu bringen. Gelingt dies nicht, bleibt eigentlich lediglich der harte Brexit. Und der wird zum 22. Mai erklärt werden. Bislang allerdings waren zahlreiche Beobachter davon ausgegangen, dass die erneute Abstimmung im Unterhaus nichts ändern wird. Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass jemand großen Druck ausübt.