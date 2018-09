Bundespräsident Steinmeier wirbt für linksextreme Rocker

(No Ratings Yet)

Am Freitag wurde der Aufruf zum Gratis-Konzert #wirsindmehr in Chemnitz auf Facebook geteilt. Bands wie K.I.Z., Kraftklub und die Toten Hosen wollen ein Zeichen gegen Nazis setzen. Auch die Band „Feine Sahne Fischfilet“ ist unter den Bands. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hatte anscheinend nichts Besseres zu tun, als die Facebook Einladung zum dem Konzert zu teilen. Dafür erntete der Bundespräsident Kritik. Denn die linkextreme Band „Feine Sahne Fischfilet“ wurde bereits aufgrund von einigen Texten mehrfach im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern erwähnt.

Dass Bundespräsident Steinmeier Werbung für diese Band machte, stieß vor allem bei der CDU auf Kritik. CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach sagte der „Bild“-Zeitung: „Schade, dass der Bundespräsident es versäumt hat, den Veranstaltern klar zu machen, dass diese Band mit ihrer Verachtung für unser Land die völlig falsche Besetzung ist“. CDU-Politiker Philipp Amthor kritisierte den Bundespräsidenten ebenfalls. Es gehöre nicht zu den Aufgaben eines Bundespräsidenten, für Konzerte zu werben, bei denen auch linke Bands auftreten, die in ihren Texten zu Gewalt gegen Polizisten aufrufen“

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte der „Welt“, sie halte das Verhalten Steinmeiers für sehr kritisch. Das, was man wolle, sei Demokratie und den Rechtsstaat gegen Rechts zu schützen. Und wenn man das mit Linken tue, die verbal auf Polizeibeamte einprügeln, halte sie das für mehr als kritisch. Sie kenne Amtsvorgänger, so Kramp-Karrenbauer, die das nicht so unkritisch unterstützt hätten.

In einem der Lieder, „Staatsgewalt“, hieß es unter anderem: „Die Bullenhelme, die sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein.“ Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Georg Paderski übte bereits am Samstag Kritik. Solche Texte seien inakzeptabel und verfassungsfeindlich. Der Bundespräsident sei zu politischer Neutralität verpflichtet. Eine Sprecherin Steinmeiers sagte, es „gehe dem Bundespräsidenten darum, Menschen zu ermutigen, die nach den aufwühlenden Ereignissen von Chemnitz für das Miteinander eintreten wollen und klar Stellung beziehen möchten gegen Fremdenhass und Gewalt“.

Bereits vor zwei Jahren machte der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas Werbung für die linkextreme Band. Sein Facebook-Eintrag wurde ebenfalls heftig kritisiert: „Tolles Zeichen gegen Fremdenhass und Rassismus. Danke #Anklam. Danke #Feine Sahne Fischfilet“ schrieb Maas. Damals kritisierte die Saarland-CDU: „Maas‘ Lob für solche Spinner ist inakzeptabel“.