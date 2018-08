Bundesregierung rechnet offenbar mit Giftanschlägen in Deutschland

(No Ratings Yet)

„Deutschland muss Maßnahmen beim Bevölkerungsschutz treffen“, mahnt das Bundesamt für Katastrophenschutz. Viele Einsatzkräfte seien auf Anschläge mit Chemie- oder Kriegswaffen nicht eingestellt. Auch auf Terroranschläge mit Giftstoffen sei Deutschland nicht ausreichend vorbereitet. Es sei dringend notwendig, Maßnahmen für den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz zu treffen, sagte der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Die Gefahr eines Giftanschlags sei durchaus real, denn man habe in Köln unter anderem Rizin gefunden. Rizin gilt als eines der gefährlichsten Bio-Kampfstoffe der Welt. Er ist leicht herzustellen. Offenbar war in Köln ein Anschlag mit Rizin geplant. Im Juni hatte die Polizei in Köln einen Tunesier festgenommen, der das hochgiftige Rizin hergestellt hatte. Die Bundesanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass der Mann eine biologische Bombe bauen und an einem belebten Ort zünden wollte.

Viele Einsatzkräfte seien bei Anschlägen durch biologische oder chemische Kampfstoffe unvorbereitet. Aber auch Krankenhäuser und Rettungsdienste seien mangelhaft vorbereitet und geschult.

Dies sei auch der Fall für Anschläge mit Kriegswaffen. Bei den Anschlägen in Paris 2015 hätten die Angreifer Kalaschnikows verwendet. Kriegsgewehre würden ganz andere Verletzungen verursachen, als eine Pistole. Rettungskräfte müssten auf solch schwere Verletzungen vorbereitet sein. Dazu sei auch spezielle Ausrüstung in den Rettungswagen notwendig, mahnt Unger.

Die Warnung des Katastrophenschutzes lässt nichts Gutes erahnen und weckt Erinnerungen an die beiden „Nowitschok-Fälle“ in Großbritannien. Was hat man in Deutschland vor? Sind neue Anschläge geplant? Giftanschläge? Jüngst warnte Bayerns Innenminister Herrmann vor der anhaltenden Gefahr durch gewaltbereite Islamisten für die innere Sicherheit. Auch in Deutschland bestehe eine anhaltend hohe Gefahr für dschihadistisch motivierte Gewalttaten. Islamisten seien bereit, auch biologische Waffen einzusetzen. Die Sicherheitsbehörden seien deshalb besonders wachsam.

Worauf will man die Öffentlichkeit vorbereiten?