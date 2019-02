Bundeswehr blamiert: Von der Leyen und die INSOLVENZ der Gorch Fock-Werft

(No Ratings Yet)

Der nächste „Skandal“ bei der Bundeswehr steht an. Die Werft, die für die Gorch-Fock verantwortlich ist, meldete Insolvenz an. Die Verteidigungsministerin steht in der Kritik. Sie hat die Insolvenz nicht verursacht. Nur: Wie kommt es, dass die Bundeswehr einen Geschäftspartner mit dem viel zu hohen Preis für die Sanierung eines Segelschulschiffs beauftragt, der quasi unkontrolliert Insolvenz anmeldet?

Pleiten, Pech und Pannen

Ursula von der Leyen muss Pleiten, Pech und Pannen verantworten. Die Verteidigungsministerin hat es mit einem Partner zu tun, der durch die Insolvenz möglicherweise selbst zu den erhöhten Kosten die Sanierung des Schiffs nicht mehr fertigstellen kann. Die Bundeswehr beschäftigt sehr viele Berater, vor allem dank von der Leyen. Warum merkt niemand, dass ein Geschäftspartner nicht liefern kann?

In der freien Wirtschaft wird die Solvenz von Geschäftspartnern in der Regel geprüft. Hier offenbar nicht. Der Schaden war indes absehbar. Für andere. Die Auftragnehmer der Werft würden seit Monaten kein Geld bekommen. Oder nicht all das Geld, das sie erwarteten. Das muss an sich bekannt sein.

Ob die Gorch Fock jetzt noch saniert wird? Das Ende ist offen. Die Gläubiger müssen sich im Insolvenzverfahren auf eine Einigung mit dem Unternehmen verständigen. Dann kann die Sanierung theoretisch fortgeführt werden. Wie lange sich das Verfahren hinzieht, bleibt offen.

Frau von der Leyen hat bei ihrer Ministeriumstätigkeit offenbar fast in jedem Bereich ähnliche Probleme. Zu hohe Kosten, Lieferschwierigkeiten, missratene Zeitpläne, schlechtes Material. Die Gorch Fock kostet nicht, wie ursprünglich geplant, 10 Millionen Euro. Das Schiff wird 135 Millionen Euro verschlingen. 69 Millionen sind schon überwiesen worden.

Für Ursula von der Leyen wird es auch Sicht zahlreicher Beobachter langsam eng. Kritiker meinen: endlich. Die Ministerin in der Merkel-Regierung könnte in den kommenden Wochen noch weiter unter Beschuss geraten.