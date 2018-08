Bundeswehr sucht Statisten für Großübung

Anfang September wird in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg die Großübung „Schneller Adler“ der Bundeswehr stattfinden, für die die Bundeswehr Statisten und Darsteller sucht, berichtet die „Magdeburger Volksstimme“. Das Szenario soll das „industrielle Schwellenland Aquilanien“ darstellen, in dem „ethnische Konflikte mit den benachbarten Staaten ausbrechen“. Die Lage solle derart eskalieren, dass deutsche Touristen sowie Botschafts- und Firmenangehörige evakuiert werden müssten, so das Szenario.

Gesucht werden dafür Männer und Frauen ab 16 Jahren, die ihre Rollen „glaubhaft spielen“ könnten. Zudem sollten sie „wetterfest“ für die Übung im Freien sein. Außerdem dürften sie weder Berührungsängste mit Waffen noch Flugängste haben. Sie sollen bewaffnete „Drogen- und Falschgeldschmuggler“ nachstellen.

Die „Magdeburger Volksstimme“ schreibt dazu: „Die Akteure agieren dann als Demonstranten, als Bürger von Aquilanien oder als Angehörige einer Ethnie, die mit Befürwortung oder Ablehnung auf den Einsatz der deutschen Soldaten reagieren und demonstrieren. Hier sollen vor allem jüngere Leute, und besonders Männer, zum Einsatz kommen“.

Die Bundeswehr soll also auch den Umgang mit Demonstranten üben, konkret die Niederschlagung von Demonstrationen. Hier drängt sich erneut der Verdacht auf, dass die Bundeswehr nun auch für mögliche Einsätze im Innern vorbereitet werden soll, wie etwa Unruhen zwischen Migranten und Einheimischen oder soziale Unruhen.

Bei Unruhen und Krawallen ist normalerweise vorgesehen, dass lediglich die Polizei einschreitet, um diese einzudämmen. Nur bei Katastrophen oder bei Terrorabwehr darf die Bundeswehr einschreiten, nicht aber bei sozialen Unruhen. Beim G20 Gipfel zeigte sich allerdings, dass die Polizei schnell mit Ausschreitungen überfordert sein kann.

In Deutschland ist eine Militarisierung der Polizei bislang nicht möglich. Der Einsatz der Bundeswehr im Innern ist laut Grundgesetz Art 87a Absatz 4 aber unter folgenden Bedingungen möglich:

„Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutz von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen.“

Der Einsatz der Bundeswehr im Innern ist also durchaus möglich, wenn die Bundesregierung der Ansicht ist, dass ein Bundesland nicht selbst zur Bekämpfung einer Gefahr in der Lage ist. Als Gefahr kann ein organisierter Aufstand von „militärisch bewaffneten“ Menschen gedeutet werden. Was die Bundesregierung allerdings unter „militärisch bewaffnet“ versteht, ist im Fall der Fälle dann wohl Auslegungssache.