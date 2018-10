CSU versucht alles: Franz Josef Strauß` Tochter im Namen des Vaters gegen die AfD

(No Ratings Yet)

Die CSU ist auf einer nie gekannten Talfahrt im Bundesland Bayern. Inzwischen ist zumindest höchstwahrscheinlich, dass die Partei ihre absolute Mehrheit verliert. Vielleicht kann sie nur noch mit den Grünen regieren. Nun macht auch die Tochter von Franz Josef Strauß mobil. Im letzten Gefecht, so Beobachter, spricht sie für ihren Vater. Der würde die AfD niemals wählen.

Oktober: 30-jähriger Todestag von Franz Josef Strauß

Der CSU-Patriarch ist vor 30 Jahren gestorben. Bei einem Jagdunfall. Seien Tochter, Monika Hohlmeier, hat sich nun gegen die AfD gewehrt. Die war der Meinung, Strauß könnte durchaus die AfD gewählt haben und plakatierte dies auch. Wahlkampf eben. Nun schießt Monika Hohlmeier zurück. Ihr Vater hätte weder die AfD gewählt noch jemals zur Hetze gegriffen.

Er sei ein Freund klarer Worte gewesen. Die „Geschichtsvergessenheit der AfD“ würde er nach einem Zitat aus der „Bild am Sonntag“ niemals akzeptiert haben. Links und Rechts hätten Deutschland ohnehin leiden lassen. „Nie wieder“, meint Hohlmeier. Gauland als Chef der AfD und Björn Höcke aus Thüringen seien „geistige Brandstifter, die Menschen skrupellos aufhetzen und diffuse Ängste hervorrufen“.

Dies seien „geschichtsverdrehende Biedermänner“ (Gauland) oder gar „Nazis“ (Höcke). Die Gesellschaft würde gespalten. Franz Josef Strauß würde weder die AfD wählen noch hätte er viel von Donald Trump gehalten. Er hätte mit Trump diskutiert, dies jedoch als Aussprache verstanden. Als sehr deutliche Aussprache.

Die CSU gedenkt am 3. Oktober in Rott am Inn im Rahmen einer Messe und legt anschließend einen Kranz nieder. Dann werden Markus Söder sowie Horst Seehofer zum Empfang einladen.

Ob beabsichtigt oder nicht: dies ist auch ein wichtiges Signal im Wahlkampf, meinen Beobachter. Denn Franz Josef Strauß ist in Bayern ein Zugpferd. Auch heute noch. Das letzte Gefecht der CSU?