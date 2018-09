Dalai Lama: „Europa gehört den Europäern“

(No Ratings Yet)

Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten! Der nächste Krisenfall steht bereits bevor! Diese 10 Dinge müssen Sie jetzt bei sich zu Hause bunkern, um nicht mit dem Land unterzugehen. Nur mit unserem Buch sind Sie auf den kommenden Krisenfall vorbereitet. Sie erhalten zusätzlich KOSTENLOS den Newsletter „WATERGATE.TV-Geheimakten“ dazu. Buch einzeln | Hinweis zum Datenschutz | Herausgeber

Der Dalai Lama hat bei seinem Schweden Besuch in Malmö durch seine Äußerung „Europa gehört den Europäern“ für einen „Eklat“ bei Medien und Politikern gesorgt. Europa habe zwar eine „moralische Verpflichtung“, einem Flüchtling zu helfen, wenn dessen Leben tatsächlich in Gefahr ist. Doch nachdem man Flüchtlingen geholfen und sie ausgebildet habe, sollen sie wieder ihre eigenen Länder zurückkehren und diese aufbauen. Denn Europa gehöre den Europäern, sagte der Dalai Lama.

Es seien mittlerweile zu viele, die hierhergekommen seien. Europa könne kein arabisches Land werden. Bereits vor zwei Jahren sagte der 83-jährige in einem FAZ-Interview, dass diejenigen, denen es besser gehe, die Verantwortung haben, zu helfen. In der Praxis sei es aber nicht umsetzbar, dass alle, die herkommen wollen, hierbleiben können. Flüchtlinge sollten nur vorübergehend aufgenommen werden. „Deutschland ist Deutschland“, sagte der Dalai Lama damals.

Bei seiner Rede in Malmö verglich der Dalai Lama die Massenmigration nach Europa mit der chinesischen Massenzuwanderung nach Tibet. Die Einwanderung der Chinesen nach Tibet sei bis heute die größte Bedrohung für die Identität Tibets. Der ungehinderte Migrationsstrom hatte zur Folge, dass die Kultur Tibets unterdrückt wurde und Tibeter in ihrem eigenen Land zur Minderheit geworden sind. Massenmigration sei nichts anderes, als kultureller Völkermord, so der Dalai Lama.

Mit seiner Meinung zur Massenmigration dürfte der Dalai Lama in Schweden auf viel Zustimmung gestoßen sein. Schweden hat seit 2014 eine Explosion gewalttätiger Vorfälle durch Migranten erlebt. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter wurde 1989 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der oft als moralische Instanz angesehene Geistliche sagt also deutlich, dass Asyl nur Schutz auf Zeit bedeute und Flüchtlinge keine Einwanderer seien. Eine Feststellung, die Sozialdemokraten und Grüne weiter in Bedrängnis bringt. Einige Linken-Politiker sollen gesagt haben, der Dalai Lama „sei ein rassistischer, hasserfüllter Hetzer“.