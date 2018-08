Darum berichtete die Tagesschau nicht über den brutalen Mord in Offenburg

Am Donnerstag hat ein 26-jähriger Asylbewerber aus Somalia auf einen Arzt in seiner Praxis in Offenburg mit einem Messer eingestochen, sodass dieser an den Verletzungen starb. Eine Praxis-Angestellte wurde ebenfalls durch den Mann verletzt. Der Mann wurde inzwischen in Untersuchungshaft gebracht. In Offenburg kam es deshalb am Wochenende zu friedlichen Protesten und zu einer Mahnwache für das Opfer.

Nachdem der Fall in den sozialen Medien für breite Empörung sorgte, vor allem auch, weil die Tagesschau nicht über diesen erneuten brutalen Mord durch einen Asylbewerber berichtete, sah sich Tagesschau Chefredakteur Kai Gniffke genötigt, auf tagesschau.de eine Erklärung abzugeben. „Die Tagesschau berichte nur über Dinge von gesellschaftlicher, nationaler und internationaler Relevanz, die für die Mehrzahl der rund 83 Millionen Deutschen von Bedeutung seien“, schrieb Gniffke.

„Strittig sei auch für die Tagesschau, ob darüber berichtet werden solle, wenn es sich bei Tatverdächtigen um Asylbewerber handle. Darüber solle auch berichtet werden“, so Gniffke, jedoch nur, wenn „Asylbewerber überproportional an Tötungsdelikten beteiligt wären. Das sei, soweit recherchiert, nicht der Fall“.

Auf Twitter hagelte es zahlreiche „Protestkommentare“. So twitterte ein User: „Eine Frage, Herr Gniffke: Ab wie vielen Toten beginnt bei der Tagesschau die „gesellschaftliche Relevanz“? Wieviele Menschen müssen Asylbewerber umbringen damit der Proporz für Ihre Berichterstattung stimmt? – Das ist Zynismus“.

Auch der Grüne Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Boris Palmer kommentierte auf Facebook: „Drei Gründe, warum die Tagesschau besser doch über den Mord von Offenburg berichtet hätte: