Das rote Kleid – Was geht im britischen Königshaus vor sich?

(No Ratings Yet)

Die Medien sprachen von einem „puren Zufall“ und einem „unglücklichen Missgeschick“. Kate, die Ehefrau von Prinz William, soll es sich zur Aufgabe gemacht haben, immer wieder an ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana zu erinnern. Bei der Verlobung trug Kate denselben Ring, den auch Diana trug. Immer wieder trägt Kate Kleider, die an Diana erinnern. Bei der Geburt ihres ersten Sohnes Prinz George, trug Kate ein ähnliches Kleid, wie Diana nach der Geburt von Prinz William.

Als im April 2018 der zweite Sohn von Kate und William, Louis, zur Welt kam, trug Kate auch ein ähnliches Kleid wie Diana nach der Geburt von Prinz Harry. Ein rotes Kleid mit einem weißen Kragen. Doch erst durch Kates rotes Kleid fiel auf, mit welchem Kleid beide Kleider Ähnlichkeit hatten: Mit dem roten Kleid aus dem Horrorfilm „Rosemary’s Baby“ von Roman Polanski. In dem Film trägt die Schauspielerin Mia Farrow ein rotes Kleid mit einem Spitzenkragen.

Mia Farrow spielt darin die unfruchtbare Rosemary, die plötzlich schwanger wird, nachdem sie bei ihrem unheimlichen Nachbarn beim Abendessen bewusstlos geworden ist. Das Kind soll schließlich bei der Geburt gestorben sein. Doch Rosemary findet heraus, dass der Junge lebt und der Sohn des Teufels ist.

Über die Windsors kursieren bereits seit langem verschiedene und seltsame Theorien. Auch Diana soll nach der Trennung von Charles einer langjährigen Vertrauten (Christine Fitzgerald) über die Geheimnisse der Königsfamilie, vor allem über die Queen erzählt haben. Die Queen und Prinz Phillip seien Reptiloide. Diana soll die Windsors regelmäßig als „die Echsen“, die „Reptilien“ und „als nicht menschlich“ bezeichnet haben.

Denkbar also, dass Diana bei Williams Geburt absichtlich ein Kleid trug, dass dem von „Rosemary“ ähnelte. Weshalb trug aber Kate haargenau das gleiche Kleid, wie Mia Farrow in dem Film „Rosemary’s Baby?“ Wusste Kate, was sie da tat? Oder hatte sie einfach nur schlechte Style-Berater, wie die Medien es beurteilten? Wenig denkbar, denn im britischen Königshaus wird nichts passieren, was nicht vorher genau überlegt und geplant wurde. Warum auch immer Diana und Kate diese Kleider trugen, merkwürdig und auffällig waren diese Outfits allemal.