Der Irrsinn kennt keine Grenzen – Sami A. „muss“ zurück nach Deutschland geholt werden

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden. Der als islamistische Gefährder eingestufte Sami A. muss von Tunesien nach Deutschland zurückgeholt werden. Die Stadt Bochum ist mit ihrer Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen gescheitert. Sami A. wurde in sein Heimatland Tunesien abgeschoben, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Abschiebung untersagt hatte.

Tunesien hatte angekündigt, die Ausreise des Islamisten Sami A. nach Deutschland zu untersagen. Ein Sprecher der tunesischen Staatsanwaltschaft sagte, dass gegen den aus Deutschland abgeschobenen Gefährder ermittelt werden müsse. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen begründete seine Entscheidung damit, dass der ehemalige Leibwächter und Al-Quaida-Mann in Tunesien gefoltert werden könne. Dies war aber nicht der Fall. Sami A. wurde sogar auf freien Fuß gesetzt. Lediglich der Pass wurde ihm entzogen, damit er das Land nicht verlassen könne.

Die Richter in Münster und Gelsenkirchen wollen Gefährder jedoch wieder nach Deutschland zurückbringen lassen, obwohl Tunesien Terror-Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet hat. Deutschland dürfte wohl das einzige Land sein, dass mutmaßliche Terroristen, Gefährder und Gewalttätige freiwillig wieder zurück ins Land holen will.

Sami A. hatte bislang jegliche Vorwürfe gegen seine Person abgestritten. Zeugenaussagen bezeichnete er als falsch. Ein 2006 eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen Sami A., ob er einer ausländischen Terrorgruppe angehört, wurde nach einem Jahr ergebnislos eingestellt. Der Tatverdacht „habe sich nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen hinreichenden Sicherheit erhärten lassen“, hieß es damals.

Sami A. lebte seit Jahren mit Familie in Bochum. In einer früheren Entscheidung sah es das Oberverwaltungsgericht als erwiesen an, dass Sami A. eine militärische Ausbildung in einem Lager der Al-Quaida in Afghanistan erhalten hatte und zeitweise Leibwächter des Terroristen Osama Bin Laden angehörte. Sami A. soll sich danach als salafistischer Prediger in Deutschland betätigt haben.