Der MERKEL-Plan: Schwarz-Grün mit Mehrheit…

Unglaubliche Entwicklung in der politischen Landschaft: Ob die Bundeskanzlerin dies noch selbst erleben wird, steht in den Sternen. Wahrscheinlich nicht, aber bei Neuwahlen stünde jetzt eine der Lieblingskoalitionen der Kanzlerin vorne in der Gunst der Wähler. Schwarz-Grün schafft es demnach zum ersten Mal, eine gemeinsame Mehrheit herzustellen. Die neue „GroKo“ für eine grüne Kanzlerin?

Schwarz-Grün ohne Gelb

Dabei hat die Koalition – die gedachte Koalition – aus CDU und Grünen derzeit vor allem dank der Grünen eine besondere Kraft entwickelt. Die Union hat derzeit nach den aktuellen Umfragen einen Wert von 27 %. Das ist zwar wenig, aber immer noch deutlich mehr als der Koalitionspartner der GroKo, die SPD. Die kommt nach dem Ergebnis des „ZDF-Politbarometers“ auf lediglich 14 %. Erschütternd wenig, um genau zu sein – so wenig wie nie zuvor. In der großen Tabelle der Parteien rutscht die SPD damit auf Platz vier. Vor ihr die AfD, die allerdings auch auf 14 % kommt und demgegenüber abgegeben hat.

Die Grünen schieben sich noch einmal um 2 Punkte nach vorne und landen bei 22 %. Dies ist das stärkste Ergebnis, das jemals gemessen wurde. Die Union mit 27 % ist die Nummer 1. Zusammengerechnet ergeben sich für Schwarz-Grün damit zwar nur 49 %. Dennoch eröffnet sich eine gemeinsame Regierungschance, da die beiden Parteien zusammen weit mehr Sitze haben werden als für eine gemeinsame Regierung benötigt. Die Stimmen der Parteien, die weniger als 5 % Zustimmung erhalten, fallen weg.

Dabei sind auch Rot-Rot-Grün chancenlos. SPD und Grüne kämen zusammen auf lediglich 36 %. Die „Linke“ kann es derzeit nicht ändern – sie kommt auf lediglich 9 %. Das sind unter dem Strich 45 % Anteil. Die SPD hat demnach allenfalls in einer „Deutschland-Koalition“ mit der Union und der FDP zusammen eine Machtoption. Das ist wenig.