Deutsche müssen bis zum 15. Juli für den Staat arbeiten

(No Ratings Yet)

Der Steuerzahlerbund hat eine neue Studie veröffentlicht. Demnach arbeiten die Bundesbürger erst ab dem 15. Juli in die eigene Tasche, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Der Interessenverband der Steuerzahler bezeichnet diesen Tag als „Steuerzahler-Gedenktag“. Rein rechnerisch ist die ganze bisherige Arbeitsleistung des Jahres komplett für Steuern und Sozialabgaben draufgegangen.

Erst ab dem 15. Juli um 21:56 Uhr bleibt einem durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushalt vom Lohn oder Gehalt etwas übrig, so der Steuerzahlerbund. Die Deutschen müssen also mehr als die Hälfte des Jahres für den Staat arbeiten, um die geforderte Steuerlast aufzubringen. Wir arbeiten weniger als ein halbes Jahr nur für uns selbst.

Der Steuerzahlerbund hat errechnet, dass ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland mehr als die Hälfte seines Einkommens, 53,7 Prozent, an den Staat abgeben muss. Bei Alleinstehenden ist die steuerliche Last noch größer. Alleinstehende arbeiten erst ab Freitag, den 19. Juli für die eigene Tasche.

Der Steuerzahlerbund fordert jetzt, dass die steuerliche Belastung unter 50 Prozent falle müsse, zum Beispiel durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, einem niedrigeren Beitrag zur Arbeitslosenversicherung und langsamer ansteigende Steuertarife.

Der Steuerzahlerbund stützt sich bei seiner Studie auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Bislang leitete der Steuerzahlerbund seinen Steuergedenktag aus gesamtwirtschaftlichen Größen ab. Nun stützt er sich auf repräsentative Haushaltsumfragen des Statistischen Bundesamts.

Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag machten 806 Euro aus. Die addierten Sozialversicherungsbeiträge schlügen mit insgesamt 1.938 Euro zu Buche. Indirekten Steuern und Quasisteuern addierten sich auf 573 Euro. Mit dem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung habe der typische 2-3-Personen-Haushalt ein Gesamteinkommen von 6.179 Euro, heißt es in dem Bericht.

1960 war der Steuerzahler-Gedenktag am 1. Juni. 1989 am 9. Juni, 1990 am 30. Juni, 1999 am 5. Juni, 2002 am 4. Juli und 2015 am 8. Juli. Die Deutschen arbeiten also immer länger für den Merkel-Staat.