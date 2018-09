Deutschland „besetzt“: USA und Großbritannien mit mehr Militär

(No Ratings Yet)

Deutschland war Jahrzehnte lang „besetzt“. Dies wird sich fortsetzen. Die USA werden nach jüngsten Berichten das Kontingent ihrer Truppen in Deutschland noch aufstocken. Es geht um lediglich 1.500 Soldaten, die „für die Stärkung der NATO und der europäischen Sicherheit im Einsatz“ sind, so die „Tagesschau“. Gleichzeitig wurde bekannt, dass auch Großbritannien wie selbstverständlich in Deutschland bleiben wird. Auch ab 2020 – unabhängig vom Brexit. Dies geht aus einem Bericht der „Times“ hervor. Kritiker lästern: Deutschland ist immer noch besetzt.

Maas schwadronierte…

Heiko Maas, Außenminister, hatte jüngst eine europäische Verteidigung gefordert, die unsere Interessen vertreten solle. Die USA sei als Bündnispartner wg. Trump, so hieß es sinngemäß, nicht mehr als Hauptbündnispartner geeignet. Liest man diese Beschlüsse der USA und aus Großbritannien, so Kritiker, ist deutlich, wer hier die Hosen anhabe. Die USA beschließen gegen die eigenen kürzlich formulierten Pläne die Aufstockung der Truppen in Deutschland und legt damit unter anderem auch fest, dass Deutschland damit der NATO (weiter) diene.

Großbritannien hat sich ohnehin Deutschland als Brückenkopf im Kampf gegen den Feind – so ja wohl Russland – ausgesucht. Beschlüsse, Kooperationen oder dergleichen sind aus Deutschland zu diesem Thema nicht zu vernehmen. Es wirkt so, als habe die Kanzlerin mit ihrem Außenministerin und der NATO-Freundin von der Leyen (so Kritiker) diesen Beschlüssen schlicht nichts entgegenzusetzen.

Wie sich Deutschland bei dieser Vorgehensweise zusammen mit Frankreich eine Verteidigungsarmee auf EU-Ebene vorstellt, auf wessen Beschluss hin sie eigentlich zustande kommen könnte – all dies reimen sich inzwischen die sogenannten Verschwörungstheoretiker zusammen. Faktisch scheint sich am unsouveränen Status dieses Landes nichts geändert zu haben.

Bislang waren dazu keine nennenswerten Stellungnahmen des Verteidigungsministeriums (bis auf eine freudige Zustimmung durch Frau von der Leyen) oder des Außenministeriums zu vernehmen.