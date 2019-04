Deutschland in der Kollektivneurose: Instrumentalisierte Klimahysterikerin „Greta“ erhält Goldene Kamera

(No Ratings Yet)

Die Klimahysterie in Deutschland nimmt immer schizophrenere Formen an. Sie ist zur neuen Religion geworden. Deren Ikone ist das 16-jährige schwedische Mädchen Greta Thunberg. Wie aus dem Nichts erschien Greta vor wenigen Monaten in den Medien. Die Schülerin soll ganz alleine, aus ihrer eigenen Motivation heraus, den Kampf gegen den Klimawandel aufgenommen und als Umweltaktivistin in die Welt gezogen sein. Rein zufällig soll sie von dem PR-Experten Ingmar Rentzog, der rein zufällig exzellente Kontakte zu zahlreichen Organisationen, die finanziell gut ausgestattet und global bestens vernetzt sind, entdeckt worden sein.

Wer sich die familiäre Situation genauer ansieht, dem könnten allerdings Zweifel an der Geschichte Gretas kommen: Gretas Vater ist Schauspieler, Drehbuchautor und Manager von Gretas Mutter, einer (erfolglosen) Opernsängerin. Gretas Vater ist zudem Geschäftsführer bei zwei börsennotierten schwedischen Gesellschaften. Seit dem Auftreten Gretas in den Medien haben beide Gesellschaften, die Ernmann Produktion AB und die Northern Grace AB, immense Aktiensteigerungen verzeichnet.

Greta selbst wird von der schwedischen Initiative „WeDontHaveTime AB“ unterstützt. Greta stellt diese Initiative gerne als rein ideelle Stiftung dar, die keine finanziellen Interessen verfolgt. Die Initiative ist jedoch ein in Schweden börsennotiertes Unternehmen. Auch diese Aktie ist seit Bekanntwerden Gretas steil nach oben geschossen. Zudem verdient die „Initiative“ Geld mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten, das heißt, einer modernen Form des Ablass-Handels. Greta ist offenbar Teil dieser Ablass-Industrie. Die Eltern Gretas, Svante und Malena Thunberg, haben jetzt zudem ein Buch („Szenen aus dem Herzen“) über Gretas Engagement als Umweltaktivistin veröffentlicht, das sich großen Absatzes erfreut.

Greta, die „Jeanne D’Arc“ der Klimarettung, ist am Samstagabend für ihr Engagement von den Öffentlich-Rechtlichen mit der „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet worden. Bei ihrer Rede vor zahlreichen „Stars“ der Unterhaltungsbranche rief sie die Promis auf, Klimapropaganda zu machen und sich für die Klimarettung einzusetzen: „Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte. Ihr habt Einfluss auf Milliarden Menschen. Ihr könntet zur Rettung des Klimas beitragen, in dem ihr bei den Menschen das Bewusstsein weckt, dass unser Haus in Flammen steht. Die Menschen sehen euch Prominente als Götter. Ihr könnt eure Stimme verwenden, um Aufmerksamkeit für diese globale Krise zu schaffen“. „Wir Kinder werden alle den Hitzetod sterben, wenn alte weiße Männer weiter Diesel fahren und mit Kohle heizen“, lautet die ultimative Warnung Gretas.