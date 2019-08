Die Abkassierer „unter uns“: Der Deutsche Bundestag

(No Ratings Yet)

Erstaunlich, dass Angela Merkel noch immer nicht in die Rente gehen möchte. Die Kanzlerin jedenfalls hat das Rentenalter schon erreicht, wenn es nach den Vorschriften für Parlamentarier geht. Schon ab 56 Jahren könnten sie demnach die volle Rente beziehen – wie alle anderen Bundestagsabgeordneten auch. Sie müssen weiter arbeiten und arbeiten…

Auch die SPD mischt mit

Die großen Parteien sind sich dabei offenbar einig. Sonst hätten sie die Regelungen in einer Sache nicht ohne Widerstände verankern können. Die Privilegien dagegen halten die Politik nicht davon ab, selbst mit immer neuen Anforderungen an Sie an die Öffentlichkeit zu gehen. So forderte Jens Spahn zuletzt, die Menschen, die immer älter würden, müssten jetzt länger arbeiten. Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach davor gewarnt: Die Union fordert teils schon länger eine Verlängerung der persönlichen Arbeitszeit.

Wer im Bundestag sitzt, kann jedoch schon nach acht Jahren kassieren. Und dies mit 56 Jahren. Wer länger als insgesamt über acht Jahre im Parlament dabei ist (teils, ohne permanent dort zu sitzen), kann mit einer hohen oder sogar im Einzelfall vollen Pension rechnen. Ab dem achten Jahr führt jedes zusätzliche Jahr zu einer Auszahlung, die jeweils um ein Jahr vorgezogen wird. Diese Rabatt-Zeit ist maximal für 10 Jahre möglich, also kann die Pensionierung um 10 Jahre vorgezogen werden.

Wer wollte unter diesen Bedingungen nicht so lange wie eben möglich Abgeordneter im Deutschen Bundestag bleiben? Zusätzlich haben die Abgeordneten das Privileg, zusätzlich Geld zu ihren Pensionen verdienen zu können. In den entsprechenden Ranglisten in Deutschland fallen oftmals Landwirte etc. auf.

Die Pension liegt übrigens nach Berechnungen der „Welt“ bei ungefähr 4.087 Euro monatlich. Dass das Rentenalter zu Ihren Lasten also angehoben werden sollen, gilt für die Politik und deren Grenzen nicht – und dies macht die Politil unglaubwürdig. Die jüngsten Daten dazu finden Sie hier.