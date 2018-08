Die Griechenland-Lüge: Warum es jetzt SEHR teuer für uns alle wird

(No Ratings Yet)

In diesen Tagen wurde gefeiert. Griechenland hat oder habe den Schritt aus der Krise geschafft. Die Politik feierte sich, die Griechen feierten sich, die Leitmedien feierten sich. Alle auf einmal waren der Meinung, dass die offizielle Meldung, Griechenland benötige nun keine Hilfe mehr, den Tatsachen entspricht. Die Wahrheit ist genau anders herum. Sie ist gruselig.

Griechenland: Am Ende…

Griechenland ist an sich am Ende. Das Land hat eine enorme Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen müssen, nachdem die verordneten Sparprogramme anfingen zu greifen. Die Griechen beklagen eine Jugendarbeitslosigkeit, die enorm hoch ist. Der Anteil der Arbeitslosen insgesamt an der arbeitssuchenden Bevölkerung liegt bei 20 %. Und die Schulden steigen und steigen, trotz niedriger Zinsen. Inzwischen hat die Verschuldung eine Höhe von 180 % des jährlichen Bruttoinlandsproduktes angenommen. Dieser Anteil gilt als viel zu hoch, um jemals wieder in gesunde Sphären zu kommen.

Das alles muss die Politik hierzulande auch wissen. Jeder Volkswirt weiß dies. Deutschland hat einen Schuldenanteil von – je nach Lesart – etwa 80 % des BIP, momentan wegen der niedrigen Zinsen etwas darunter. Italien hat niedrigere Schulden. Spanien hat niedrigere Schulden. Die USA, die absolut rekordverdächtig verschuldet sind, hat niedrigere Schulden.

Und die Politik schreibt den Griechen weiter munter vor, wie die Zukunft verlaufen sollte. Sie wird anders aussehen. Griechenland soll pro Jahr 2,2 % höhere Einnahmen erzielen als das Bruttoinlandsprodukt hoch ist. Dafür müsste das Land gewaltige Mengen an Ausfuhrleistungen erzielen. Eben beispielsweise mit sehr niedrigen Löhnen. Allerdings für – Achtung – 42 (!) Jahre. Daran glaubt sicher noch nicht einmal Bundesfinanzminister Scholz. Und der freut sich über die griechische Scheinlösung im August 2018.

Erinnern Sie sich an diesen Tag: Wir werden und wurden zynisch belogen.