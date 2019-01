(No Ratings Yet)

Die Natur stirbt und die Welt schaut weg

Die Weltnaturschutzkonferenz im ägyptischen Scharm al-Scheich stellte jüngst fest, dass sich die Erde in eine „desaströsen“ Zustand befinde. Obwohl es bei der Konferenz um den Schutz der Lebensgrundlagen auf diesem Planeten ging, bekam der zweiwöchige Gipfel von 196 Staaten kaum Aufmerksamkeit. Thema der Weltnaturschutzkonferenz war unter anderem die Abholzung der Regenwälder oder das Sterben der Korallenriffe.

Während hingegen Weltwirtschaftsgipfel viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, bekam die Öffentlichkeit von diesem Weltnaturschutzgipfel so gut wie nichts mit. Das Bundesumweltministerium warnte jetzt: „Wenn es beim globalen Naturschutz Fortschritte geben solle, müsse das Thema endlich in der Weltpolitik ernstgenommen und dementsprechend behandelt werden.“ In den meisten westlichen Industrieländern werde Naturschutz noch immer als „Luxus“ angesehen, auf den man nötigenfalls auch verzichten könne.

Die Gefährdung von Böden, Gewässern und natürlichen Lebensräumen sei aber jetzt schon in vielen Dritte-Welt-Ländern erheblich geworden und für Menschen und Tiere existenzbedrohend. So war das Ergebnis der Weltnaturschutzkonferenz auch ernüchternd. Denn die zwanzig großen Naturschutzziele, die für das Jahr 2020 getroffen worden seien, seien nicht mehr zu erreichen.

Auch andere Ziele, wie der Abbau von umweltschädlichen Subventionen, seien in ihrer Umsetzung kaum vorangekommen. Es gebe bei der Umweltverschmutzung im landwirtschaftlichen Bereich sogar Rückschritte, wie die Verschmutzung der Natur durch Nitrate oder Pestizide.

Die Konferenz stellte fest, dass angesichts des Zustands der Natur wesentlich weitgehendere Anstrengungen und ambitioniertere Ziele dringend notwendig seien.

Auch Deutschland erntete Kritik. Gerade bei umweltschädlichen Subventionen zähle das Land zu den Hauptsündern, obwohl die Uno-Ziele eindeutig besagen, dass Agrarsubventionen dem Naturschutz dienen müssen. Doch das Gegenteil finde statt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) weigere sich vehement, die Agrarsubventionen so umzuändern, dass Bauern dafür belohnt werden, Blühstreifen und Hecken neben Feldern anzulegen und auf Pestizide zu verzichten.

Das sind jedoch nicht die einzigen Verfehlungen von Frau Klöckner. Sie ist ebenso wenig in der Lage, Insektizide zu verbieten, die nachweislich Bienen und andere lebenswichtige Bestäuber töten.