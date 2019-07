Was stellt die optimale Prepper Ausrüstung dar?



Eine Prepper Ausrüstung besteht aus unterschiedlichen Paketen. Sei enthält Notfall-Nahrung, Survival Kits, Waffen zur Selbstverteidigung sowie geeignete Bekleidung und Schuhe. Des Weiteren beinhaltet eine einwandfreie Prepper Ausrüstung effektive Geräte, die bei einem Stromausfall, Strom zur Verfügung stellen. Tagesrationen, Notfallpakete oder Trinkwasser-Lagerungen stellen einen festen Bestandteil einer Prepper Ausrüstung dar.

Der Onlineshop namens Waldhammer.com bietet seinen Kunden auserwählte Prepper Ausrüstungs Pakete an. Neben den Elektronik- und Energiegeräten erhalten die Individuen auch alle Gegenstände, die sie für unterwegs benötigen. Rucksäcke, Wasser- und Trinkflaschen. Kompass- und Navigationsgeräte helfen dabei, nicht die Orientierung zu verlieren. Werkzeuge, Messer sowiefeste Wanderschuhe nehmen einen wichtigen Platz in der Prepper Ausrüstung ein.

Beliebt ist es auch, sich einen eigenen Bunker zu errichten.

Ein Bunker bietet dem Prepper nicht nur Schutz in Krisenzeiten, sondern enthält alle wichtigen Vorräte, Medizinprodukte, elektrischen Geräte oder Getränke. Der Bunker wäre in einem Worst Case Szenario praktisch, jedoch lässt er sich in der Praxis nicht so einfach umsetzen. Allerdings können Individuen, die den Gedanken an einen eigenen Prepper Bunker nicht aufgeben möchten, sinnvolle Alternativen nutzen. Waldhammer.com stellt in die notwendigen Survival Kits, Ausrüstungsobjekte oder Nahrungsmittel zur Verfügung.

Prepper Personen können sich dennoch einen Hoch- oder Tiefbaubunker einrichten. Der Erstere befindet sich an der Erdoberfläche, während der Letztere unterhalb der Erde eingerichtet wird. Zu den klassischen Prepper Bunkern gehören Luft- und Atomschutzbunker. Da Privatpersonen diese jedoch nicht selbst erbauen können, haben sie die Möglichkeit ihren Keller in einen Prepper Bunker umzubauen.