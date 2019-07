Die Prepper Szene und das Survival Training

Was genau versteht man unter der Prepper Szene und was ist das perfekte Survival Training?

Durch die Hitze, die dadurch resultierenden Dürre und die in die Zukunft gesehen unbestimmte Klima-Situation werden immer mehr Menschen verunsichert.

Nicht so die Prepper! Prepper bereiten sich auf die extremsten Situationen vor…

Anhänger der Prepper Szene bereiten sich auf den Falle der politischen Destabilität vor. Aufgrund der zahlreichen Krisen gehen sie von einem Zusammenbruch der Weltordnung aus. Die Prepper Szene prophezeit einen Krieg oder einen Kollaps und möchte im Fall der Fälle bestmöglich darauf vorbereitet sein.Aus diesem Grund sammeln die Anhänger Vorräte und richten Notfall-Depots ein.

Das Survival Training

Ein Survival Training bereitet Menschen auf einen Überlebenskampf vor. Sie lernen während des Trainings, wie sie sich in einem Notfall verhalten soll, um die Krisensituation zu überstehen. Gute Survival Trainings fokussieren sich in der Regel auf ein Überleben in der Wildnis. Kursteilenehmer lernen, wie sie sich bei Tag und Nacht in der Wildnis korrekt verhalten. Darüber hinaus lernen Sie, ein Feuer ohne Streichhölzer oder Feuerzeug zu entfachen.

Darüber hinaus lernen Übende eine Notunterkunft zu errichten, ehe die Dunkelheit einbricht. Erfahrene Trainer lehren des Weiteren den richtigen Umgang mit den Survival Kits. Seilkunde betrifft in diesem Fall nicht nur Judokämpfer, sondern auch Personen, die in der Wildnis überleben wollen. Sie lernen im Survival Training den Trick, der im Hochklettern eines Seils besteht. Waldhammer.com sorgt für eine perfekte Ergänzung und liefert die notwendigen Survival Kits.

Eine Prepper Ausrüstung besteht aus unterschiedlichen Paketen. Sei enthält Notfall-Nahrung, Survival Kits, Waffen zur Selbstverteidigung sowie geeignete Bekleidung und Schuhe. Des Weiteren beinhaltet eine einwandfreie Prepper Ausrüstung effektive Geräte, die bei einem Stromausfall, Strom zur Verfügung stellen. Tagesrationen, Notfallpakete oder Trinkwasser-Lagerungen stellen einen festen Bestandteil einer Prepper Ausrüstung dar.

Der Onlineshop namens www.waldhammer.com bietet seinen Kunden auserwählte Prepper Ausrüstungs Pakete an. Neben den Elektronik- und Energiegeräten erhalten die Individuen auch alle Gegenstände, die sie für unterwegs benötigen. Rucksäcke, Wasser- und Trinkflaschen. Kompass- und Navigationsgeräte helfen dabei, nicht die Orientierung zu verlieren. Werkzeuge, Messer sowie feste Wanderschuhe nehmen einen wichtigen Platz in der Prepper Ausrüstung ein.